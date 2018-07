Verlegerverbände vertrauen auf eine Entscheidung des EU-Parlamentes für den Schutz der vielfältigen europäischen Presselandschaft im September

Berlin (ots) - Ein eigenes Schutzrecht der Presseverlage bleibtdringend notwendigDie Verlegerverbände BDZV und VDZ bedauern, dass das EU-Parlamentheute nicht dem Vorschlag seines Rechtsausschusses für eineModernisierung des Urheberrechts in der digitalen Welt gefolgt istund nun erst im September über Neuregelungen beschließen will. In denletzten Tagen vor der Abstimmung hatten viele Abgeordnete erkennenlassen, dass sie dieses wichtige Thema noch einmal ausführlich imPlenum beraten wollten.Die Verbände setzen aber weiter auf das grundsätzliche Interesseder Mitglieder des Europäischen Parlamentes an einem robusten Schutzder Vielfalt professioneller Presseangebote in Deutschland undEuropa. "Ohne ein eigenes Schutzrecht der Presse können dieNetzgiganten weiterhin digitale Produkte der Zeitungen undZeitschriften für kommerzielle Zwecke nutzen, ohne hierfür zu zahlen.Damit wird Investitionen und Innovationen im Bereich professionellerjournalistischer Angebote in der digitalen Welt eine wesentlicheGrundlage entzogen. Das entspricht sicher nicht den Wünschen derBürger und Parlamente in ganz Europa", sagten Sprecher der Verbände.In den letzten Tagen hatte sich die gesamte europäischeKreativlandschaft für einen besseren Schutz ihrer Arbeit vorkommerzieller Ausbeutung ausgesprochen. "Es kann nicht sein, dass diedeutliche Stimme der Buchautoren, Filmemacher, Musiker, Journalistensowie der Unternehmen aus Medien und Kultur, die von rund 100europäischen Verbänden der Kreativbranche artikuliert wurde, ungehörtbleibt", so die Sprecher. Leider seien von den Gegnern einerAnpassung des Urheberrechts an die digitale Welt gerade in denletzten Tagen gezielt Unwahrheiten über die Vorschläge desRechtsausschusses verbreitet worden. Es sei nun höchste Zeit füreinen sachlichen Dialog.Die Novelle des Urheberrechts in der Europäischen Union verfolgtdas Ziel, geltendes Recht an das veränderte Nutzungsverhalten derBürger anzupassen und dabei die Interessen von Künstlern, Autoren,Produzenten, Verlegern, Rechteinhabern, Konsumenten undInternetnutzern fair auszugleichen.Pressekontakt:BDZVAlexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deVDZPeter KlotzkiGeschäftsführer KommunikationTelefon 030/726298-162E-Mail p.klotzki@vdz.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell