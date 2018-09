Verlegerverbände begrüßen wegweisende Entscheidung des Europäischen Parlaments für Modernisierung des Urheberrechts

Berlin (ots) - Die Verlegerverbände Bundesverband DeutscherZeitungsverleger (BDZV) und Verband Deutscher Zeitschriftenverleger(VDZ) begrüßen die heutige Entscheidung des Europäischen Parlamentsin Straßburg für ein neues europäisches Urheberrecht. Dieses wird vonüber 100 europäischen Verbänden der Kreativbranche - von Musikern,über Orchester, Buchautoren, Filmemachern bis hin zu den Journalistenund Verlagen - unterstützt.Von dem neuen Recht profitieren nach Auffassung beiderSpitzenverbände alle Inhaber urheberrechtlich geschützten Eigentumsund alle Menschen in Europa, weil die Kreativbranche den großenInternetkonzernen gegenüber nun endlich klare Spielregelndurchgesetzt hat. Das Europäische Parlament hat heute ein Zeichengegen die Nutzung von geschützten Werken im Internet ohne Genehmigungder Rechteinhaber gesetzt.Die Novelle des Urheberrechts in der Europäischen Union verfolgtdas Ziel, geltendes Recht an das veränderte Nutzungsverhalten derBürger anzupassen und dabei die Interessen von Künstlern, Autoren,Produzenten, Verlegern, Rechteinhabern, Konsumenten undInternetnutzern fair auszugleichen.Nach jahrelangen Debatten und Auseinandersetzungen, die zum Teildurch die massenhafte Verbreitung falscher Tatsachen begleitetwurden, kann der Trilog mit Rat, Kommission und Parlament auf derEU-Ebene nun beginnen. Sobald der Trilog erfolgreich abgeschlossenwurde, kann der Text des Kompromissvorschlags in ein Gesetzumgewandelt werden.Pressekontakt:BDZVAlexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deVDZPeter KlotzkiGeschäftsführer KommunikationTelefon 030/726298-162E-Mail p.klotzki@vdz.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell