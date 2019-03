Verlegerverbände begrüßen Verabschiedung des EU-Urheberrechts Bundesregierung muss Richtlinie nun schnell und sachgerecht umsetzen

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) begrüßen, dassdas Europäische Parlament die EU-Urheberrechtsrichtlinie heuteendgültig verabschiedet hat. "Die Zustimmung zur Reform ist ein 'ja'zur digitalen Zukunft von Kultur und Medien und zu einer lebendigenund vielfältigen Kreativlandschaft in Europa. Nun muss der Rat der EUzustimmen und die Bundesregierung muss die Richtlinie schnell undsachgerecht umsetzen", sagten Vertreter der beiden Verlegerverbändeheute in Berlin. Der Rat hatte das heute vom EU-Parlamentverabschiedete Verhandlungsergebnis bereits informell gebilligt.Die Übereinkunft sieht auch die Einführung eines europaweitenPublisher's Right vor, das den Verlagen erstmals die Chance bietet,mit den großen Tech-Plattformen über die Nutzung ihrer Inhalte zueinem fairen Preis zu verhandeln. Dieses Recht wird digitaleInnovationen fördern und die Vielfalt professioneller digitalerMedienangebote deutlich erhöhen. Das reformierte Urheberrecht isteine wichtige Voraussetzung für die Zukunft des freien undunabhängigen Journalismus in der digitalen Ära, so die Verbände.Pressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell