Verlegerklage gegen Portal radiobremen.de: Niederlage für Radio Bremen

Berlin (ots) - In der mündlichen Verhandlung am 29. November 2017vor dem Landgericht Bremen, in der es um die Unterlassungsklage vonvier Tageszeitungen - "Weser-Kurier", "Nordsee-Zeitung", "OsterholzerKreisblatt" und "Delmenhorster Kreisblatt" - gegen dasTelemedienangebot radiobremen.de ging, hat der Sender Radio Bremeneine Unterlassungserklärung abgegeben. Darin verpflichtet sich dieRundfunkanstalt strafbewehrt, es zu unterlassen, die streitbefangeneAusgabe von radiobremen.de in Bezug auf die presseähnlichen, nichtsendungsbezogenen Teile anzubieten. Die vier Klägerinnen hatten fürdas Musterverfahren einen Beispieltag aus dem Angebot vonradiobremen.de vom 16. Januar 2017 ausgewählt. Außerdem übernimmt dieRundfunkanstalt sämtliche Kosten des Verfahrens."Radio Bremen hat aus Furcht vor einem Negativurteil die Notbremsegezogen", sagte dazu Stefan Borrmann, Geschäftsführer desZeitungsverlegerverbands Bremen. Die Niederlage sei abzusehengewesen. Denn das Landgericht Bremen habe zuvor als Tendenz erkennenlassen, dass es Teile des inkriminierten radiobremen.de-Angebots alspresseähnlich ohne Sendungsbezug ansehe und so ein Verstoß gegen denRundfunkstaatsvertrag gegeben sei.