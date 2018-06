Verlegerin: Vertrauen in Überlebensfähigkeit der Zeitung gestiegen

TUTZING (dpa-AFX) - Die Zukunftsaussichten der Tageszeitungen haben sich nach Ansicht der Augsburger Verlegerin Alexandra Holland spürbar verbessert.



"Offensichtlich ist das Vertrauen in die Überlebensfähigkeit der Zeitung wieder deutlich gestiegen", sagte die Herausgeberin der "Augsburger Allgemeinen" am Samstag in der Evangelischen Akademie Tutzing. Anders als in früheren Jahren seien zuletzt keine großen Texte mehr über das angeblich bevorstehende Ende der Zeitungen erschienen.

"Ich glaube auf jeden Fall, dass es auch noch kleinere, selbstständige Zeitungen (...) in 10 bis 15 Jahren geben wird", sagte Holland. Dass sich zunehmend auch große, schlagkräftige Zeitungsgruppen bildeten, schmälere nicht die Qualität der Presse in Deutschland.

Holland leitet als geschäftsführende Gesellschafterin die Mediengruppe Pressedruck, zu der auch die "Main-Post" und der "Südkurier" gehören. "Es gab nie eine bessere Zeit, Journalist zu sein. Denn es war noch nie so leicht, die Menschen zu erreichen auf so vielen Kanälen", sagte sie bei einer Tagung zum Medienwandel. "Noch nie war für eine interessierte Öffentlichkeit das Bedürfnis nach Orientierung, nach Leuchtturmfunktionen, nach Kommentierung und Einordnung so groß wie heute."/bl/DP/stw