Verleger: Ausbeutung der Leistungen der Presse ist weiter möglich / Berichterstatterin im Rechtsausschuss verfehlt Hauptziel des Entwurfs der EU-Kommission für ein Verlegerrecht

Berlin (ots) - Die Berichterstatterin im Rechtsausschuss desEU-Parlaments verfehle das Ziel ihrer Fraktion, den Presseverlageneinen besseren Rechtsschutz gegenüber Aggregatoren und Suchmaschineneinzuräumen, erklärten die deutschen Presseverlegerverbände heute inBerlin.Der jüngst bekannt gewordene Bericht erkenne zwar, wie zuvor schondie EU-Kommission, Handlungsbedarf, schlage aber untauglicheWerkzeuge vor, so der Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger(VDZ) sowie der Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger (BDZV).Den Verlagen solle nach dem Bericht lediglich die Möglichkeiteingeräumt werden, aus abgetretenen Rechten der Autoren gegenRechtsverletzungen vorzugehen.Damit bleibe ein Einschreiten gegen die Ausbeutung der Leistungender Presse durch kommerzielle Suchmaschinen und andere Aggregatorenbei der Nutzung kleiner Textausschnitte aber unmöglich. Das Hauptzieldes vorliegenden Entwurfs der EU-Kommission, der ein eigenesVerlegerrecht vorsieht, würde so verfehlt. Die Verbände sindverwundert, dass die Berichterstatterin sich gegen die bekanntePosition ihrer Fraktion stelle. Wenn das Parlament den Schutz derwirtschaftlichen Grundlage journalistischer Arbeit ernst nehme, seienerhebliche Korrekturen am Vorschlag der Berichterstatterin notwendig.Pressekontakt:Hans-Joachim FuhrmannTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: fuhrmann@bdzv.deAnja PasquayTelefon: 030/ 726298-214E-Mail: pasquay@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell