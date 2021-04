Verlautbarung der Gewinner des VinFast Global Showroom Design-Wettbewerbs 2021

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (ots/PRNewswire) - Am 23. April 2021 gaben die Vietnam Design Association - Ho-Chi-Minh-Stadt (VDAS) und VinFast offiziell die Top 9 des VinFast Global Showroom Design-Wettbewerbs 2021 (VFDC 2021) bekannt. Aus über 1000 Beiträgen aus 90 Ländern wurden die 9 besten VinFast Showroom-Designs am 22. April 2021 auf dem Times Square (USA) geehrt.Es wurden ungefähr 1000 Beiträge aus 90 Ländern auf 5 Kontinenten beim VinFast Global Showroom Design-Wettbewerb eingereicht, der von der Vietnam Design Association - Ho-Chi-Minh-Stadt (VDAS) und VinFast organisiert wurde und vom 25. Januar bis zum 25. Februar lief. Insbesondere nahmen Teilnehmer aus den globalen Schlüsselmärkten für VinFast, den USA, Kanada, Europa, Australien und Vietnam, am VFDC 2021 teil.Ho Tan Duong, Präsident von VDAS und Jurymitglied bei VFDC 2021, meinte: "VinFast, obwohl neu auf dem Markt, hat mit seiner globalen Vision und seinem hochwertigen Kundenerlebnis die Design-Community stark inspiriert. Es ist schwierig, die besten Arbeiten auszuwählen, da sie alle fast die gleiche hohe Qualität haben. Hervorragende Teilnehmer haben Arbeiten eingereicht, die nicht nur bei der Präsentation von Linien, Blöcken und Layout bahnbrechend sind, sondern auch ihre Fähigkeit bei der vielfältigen Gestaltung von Bausubstanzen und Strukturen demonstrieren und extrem kreative neue und moderne Räume für VinFast Showrooms darstellen."Die besten Beiträge bei VFDC 2021 mussten die folgenden Kriterien erfüllen: bestes Designkonzept, genaueste Wiedergabe von VinFasts Vision und Machbarkeit. Nach einer Bewertung in 3 Runden wählte die Jury, die sich aus führenden Designern und Führungskräften von Vingroup zusammensetzte, die neun besten Beiträge aus. Die Designerin Vicky Daroca (USA) erhielt den ersten Preis im Wert von 30.000 US-Dollar. Ferner wurden acht zweite Preise für andere Designer zu jeweils 1.750 US-Dollar vergeben.Frau Thai Thanh Hai, CEO von VinFast, meinte: "Wir freuen uns sehr, dass Designer aus der ganzen Welt bei VFDC mitgemacht haben, die alle die starke Kreativität und den Wunsch nach grenzenloser Freiheit von VinFast teilen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Das bestätigt VinFast in seinem Bemühen, die Herzen der Kunden auf der ganzen Welt zu erobern."Die Designerin Vicky Daroca aus den USA beeindruckte die Jury gegenüber den anderen 1000 Teilnehmern nicht nur durch ihr einzigartiges Designkonzept, sondern auch eine lebendige und exquisite Repräsentation von VinFasts Vision "Boundless Together" (gemeinsam grenzenlos)."Es gibt fast keine Grenzen im VinFast Showroom der Designerin Vicky Daroca. Durch das Logo von VinFast inspiriert, zeigt der Ansatz von Vicky Daroca einen starken Freiheitsgeist und eine konsequente kreative Interpretation. Eine derartige räumliche Anordnung sorgt für Behagen und Zufriedenheit bei allen Kundenbesuchen", meinte Patrick Fong, Präsident der Asia Pacific Design Awards.Tung Ching Yew, Geschäftsführer von SODA und Vizepräsident der Gesellschaft der Innenarchitekten Singapurs, stellte fest: "Design ist eine globale Sprache. Wir fühlen die Besonderheit, die Einzigartigkeit in der Kreativität der Designer. Sie haben uns wirklich durch die Reinheit, die Hingabe und den Enthusiasmus in ihren Beiträgen beeindruckt. VFDC 2021 ist einer der sehr wenigen Showroom-Design-Wettbewerbe mit derartig hochqualitativen Beiträgen!"Die neun besten VinFast-Showroom-Designs wurden am 22. April, dem Tag der Erde, auf dem Times Square (New York, USA) ausgezeichnet, mit dem Ziel, die Menschen auf der ganzen Welt zu verbinden, Talente zu fördern und VinFasts Vision zu ehren. Wie bereits von VinFast angekündigt, haben die besten Teilnehmer die Chance, im Jahr 2021 mit dem Unternehmen bei seinen globalen Projekten und Programmen zusammenzuarbeiten.Weitere Informationen finden Sie unter: vinfastcompetition.comÜber den Organisator - VDASVietnam Design Association - Ho-Chi-Minh-Stadt (VDAS) ist eine der führenden vietnamesischen Organisationen im Bereich kreatives Design und Architektur.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1495662/Image_1.jpgVideo - https://www.youtube.com/watch?v=ykDuRxZJ3oUPressekontakt:Kommunikationsabteilung VinFast Global Showroom Design-WettbewerbE-Mail: info@vinfastcompetition.comOriginal-Content von: VDAS Design Association HCM, VN, übermittelt durch news aktuell