Verlaufen im Produktdschungel? AGR-Gütesiegel gibt sichere Orientierungshilfe (FOTO)

Bremervörde (ots) -Ob Grundschulkind, Büromitarbeiter oder als Senior im Altersheim -die meisten wurden schon mal von Rückenschmerzen geplagt. Um diese zulindern, suchen viele nach rückenfreundlichen Möbeln. Ob Stühle,Tische, Betten oder sogar Werkzeuge: Der Produktdschungel ist großund die meisten verlaufen sich darin. Eine Vielzahl an Siegeln undAuszeichnungen sorgt zusätzlich für Verwirrung. Woher soll manwissen, was wirklich ergonomisch ist, den Rücken entlastet undSchmerzen vorbeugen kann? Dafür hat die Aktion Gesunder Rücken (AGR)e. V. das Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" entwickelt. Es ist alsbesonders verlässlich eingestuft und mehrmals für seine hoheGlaubwürdigkeit ausgezeichnet worden. Wer sich daran orientiert,findet nicht nur ganz einfach den Weg aus dem Produktdschungel,sondern kann auch sicher sein: Diese Produkte unterstützen einengesunden Rücken wirklich.So erkennen Sie rückenzertifizierte ProdukteOb quälende Rückenschmerzen oder der Wunsch, endlich mehr für dieRückenmuskulatur zu tun: Viele Konsumenten wissen, dass esergonomische Möbel auf dem Markt gibt, die den Rücken entlasten. Kaumeiner weiß jedoch, woran man diese eigentlich genau erkennt. EineOrientierungshilfe, auf die viele vertrauen, sind Siegel undAuszeichnungen. Sie sollen besonders rückenfreundlicheAlltagsgegenstände anzeigen. Viele Hersteller werben deshalb damitfür die Ergonomie ihrer Produkte. Das Problem: Zu vieleZertifizierungen machen den Markt unübersichtlich. Auch die Angst voreiner Fehlinvestition in ein angeblich rückenfreundliches Produktsteigt - denn nicht alle Siegel halten auch das, was sie versprechen.Anders ist das beim Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" der AktionGesunder Rücken (AGR) e. V. Es ist unabhängig und transparent undwird garantiert nur besonders rückenfreundlichen Alltagsgegenständenverliehen. Denn die AGR hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen einLeben ohne Rückenschmerzen zu ermöglichen. Damit ist es Verbraucherneine verlässliche Hilfe, auf die sie vertrauen können.Weitere Informationen gibt es unter www.agr-ev.deGarantierte QualitätDie Auswahlkriterien des AGR-Gütesiegels "Geprüft & empfohlen"sind streng: Jedes zertifizierte Produkt muss einer Vielzahl vonKriterien gerecht werden und diese werden von einem unabhängigenExpertengremium, das aus Ärzten und Therapeuten verschiedenermedizinischer Fachbereiche besteht, überprüft. Das AGR-Gütesiegelerhalten anschließend Produkte, die dieses Prüfverfahren bestehen.Reine Verkaufsinteressen der Industrie spielen bei der Vergabe desGütesiegels keine Rolle. Das unterscheidet es von anderenAuszeichnungen und verleiht ihm eine hohe Glaubwürdigkeit. Durch diestrengen Prüfkriterien und den unabhängigen Vergabeprozess genießt esauch in der medizinischen Fachwelt eine hohe Akzeptanz. So gaben ineiner Studie zum Thema Rückenschmerzen unter 1000 Orthopäden inDeutschland 71 Prozent an, ihren Patienten bevorzugt mit demAGR-Gütesiegel ausgezeichnete Hilfsmittel zu empfehlen.Ausgezeichnet rückenfreundlichDas Gütesiegel der AGR ist glaubwürdig, unabhängig und hat einentransparenten, anspruchsvollen Vergabeprozess. Zu diesem Schluss kam"Label online", das Bewertungsportal des Bundesverbandes "DieVerbraucher Initiative e.V." In allen Kriterien erhielt das Siegeldie Bestnote "sehr empfehlenswert". Auch die Zeitschrift ÖKO-TESTvergab die Bewertung "sehr gut". Damit gilt es als besondersvertrauenswürdig und hat einen echten Mehrwert für rückenbewussteVerbraucher.Welche Alltagsgegenstände das Gütesiegel "Geprüft & Empfohlen"bekommen haben, können Sie unter www.ruecken-produkte.de nachlesen.Über die AGRDie Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. arbeitet seit über 20Jahren daran, ein Bewusstsein für die Bedeutung rückengerechterVerhältnisse zu schaffen. Eine wichtige Entscheidungshilfe fürVerbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar.Alltagsgegenstände, die von unabhängigen medizinischen Gremien alsbesonders rückenfreundlich eingestuft werden, können mit demrenommierten Siegel ausgezeichnet werden.