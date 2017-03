"Mit Verlaub: Das ist Unsinn!" / Beschäftigte in der Altenpflege bleiben ihrem Beruf treu

Berlin (ots) - "Pflegeberufe nehmen einen Spitzenplatz bei derVerweildauer im Beruf ein! Wer ständig erzählt, Altenpflegerinnen undAltenpfleger würden nach fünf bis sieben Jahren aus ihrem erlerntenBeruf aussteigen, kann entweder nicht rechnen oder legt böswillig dieAxt an den Ruf eines gesamten Berufsstandes. Denn das hieße, dass dieBranche mit fast einer Million Beschäftigten alle fünf bis siebenJahre komplett ihr Personal auswechseln würde. Mit Verlaub: Das istUnsinn." Damit tritt bpa-Präsident Bernd Meurer der immer wiederselbst von Berufsverbänden verbreiteten These entgegen, dieAltenpflege in Deutschland sei ein Beruf mit vielen Aussteigern nachwenigen Jahren.Die unabhängig erhobenen Zahlen des Bundesinstitutes fürBerufsbildung (BiBB) sind völlig andere und müssen auch vonPolitikerinnen und Politkern zur Kenntnis genommen werden.Erwerbspersonen, die einen Pflege- oder Gesundheitsberuf erlernthaben, wechseln im Vergleich zu anderen Berufsfeldern deutlichseltener ihren Beruf. 2013 lag die Stayer-Quote* bei 74,4 Prozent.Dies ist im Vergleich mit der durchschnittlichen Stayer-Quote vonetwa 46,7 Prozent ein sehr hoher Wert. Nur in den Sicherheitsberufen(79,3 %), Gesundheitsberufen mit Approbation (83,8 %) und sozialenBerufen (76 %) war sie noch höher.*Stayer-Quote: Bei den Erwerbspersonen wird differenziert nachErwerbspersonen im erlernten Beruf und Erwerbspersonen im ausgeübtenBeruf. Aus der Differenz dieser beiden Werte wird die Stayer-Quote(also der Verbleib derjenigen, die auch im erlernten Beruftatsächlich tätig sind) ermittelt.Den BiBB-Report 3/2016 finden Sie hier:https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/show/id/8147Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größteInteressenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationärenPflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe inprivater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpatragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auchwww.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt beietwa 23 Milliarden Euro.Pressekontakt:Für Rückfragen: Olaf Bentlage, bpa-Pressesprecher, Tel.: 030/30 87 8860, www.bpa.deOriginal-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell