Verlangsamt sich das Wachstum von Amazon wirklich?

Die Amazon.com (WKN:906866)-Aktien mussten im Oktober harte Verluste einstecken und verloren seit Anfang des Monats etwa ein Viertel ihres Wertes.

Eine breite Marktkorrektur trug dazu bei, den ersten Rückgang auszulösen. Der Kursrückgang der Aktie beschleunigte sich jedoch, nachdem der E-Commerce-Gigant meldete, dass sich das Umsatzwachstum im dritten Quartal 2018 verlangsamt hatte und sich im nächsten Quartal weiter verlangsamen könnte.







Werfen wir einen Blick auf den Quartalsbericht von Amazon und die Frage, ob sich die Investoren über die jüngste Änderung der Umsatzentwicklung Sorgen machen sollten.

Amazon enttäuscht die Investoren

Es ist schwer vorstellbar, dass die Investoren über einen Quartalsbericht verärgert sind, wenn der Gewinn pro Aktie mehr als 80 % über den Erwartungen der Analysten liegt, aber genau das ist letzte Woche mit Amazon.com passiert.

Amazon meldete einen Gewinn pro Aktie von 5,75 US-Dollar für das dritte Quartal, weit über der durchschnittlichen Analystenschätzung von 3,14 US-Dollar. Das entsprach auch einer elffachen Steigerung gegenüber dem Gewinn pro Aktie des Unternehmens im dritten Quartal 2017, der bei 0,52 US-Dollar gelegen hatte. Dennoch lag der Umsatz bei 56,6 Mrd. US-Dollar und damit rund 500 Mio. US-Dollar unter der durchschnittlichen Analystenschätzung.

Das lag zwar in der oberen Hälfte des Prognosebandes, das man drei Monate zuvor vorgelegt hatte, und 29 % über dem Umsatz des Vorjahreszeitraums, aber die Anleger waren immer noch nicht zufrieden. Ohne Berücksichtigung der Umsätze aus „physischen Geschäften“ – hauptsächlich der im vergangenen Jahr erworbenen Whole-Foods-Kette – stieg der Umsatz von Amazon im letzten Quartal um 23 %, verglichen mit 29 % im ersten Halbjahr.

Der Ausblick auf das Weihnachtsquartal von Amazon dürfte eine noch größere Rolle bei der Enttäuschung der Investoren gespielt haben. Amazon prognostizierte, dass der Umsatz in diesem Quartal eine Spanne von 66,5 bis 72,5 Mrd. US-Dollar erreichen wird – 10 bis 20 % mehr als im Vorjahr. Die Analysten hatten allerdings einen Umsatz von 73,8 Mrd. US-Dollar erwartet. Auch der Ausblick für das operative Ergebnis des Unternehmens blieb hinter den Erwartungen zurück, was jedoch eher auf die konservativen Schätzungen des Managements zurückzuführen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich das Wachstum verlangsamt hat

Auch wenn die Anleger bestürzt waren, dass sich das Umsatzwachstum verlangsamt, ist das nicht das erste Mal, dass der E-Commerce-Riese vor diesem Problem steht. Das Gleiche geschah auch schon Anfang dieses Jahrzehnts.

Im Jahr 2011 stieg der Umsatz um fast 14 Mrd. US-Dollar auf 48,1 Mrd. US-Dollar. In den nächsten drei Jahren erzielte Amazon ein ähnliches absolutes Umsatzwachstum, das zwischen einem Tiefststand von 13,0 Mrd. US-Dollar im Jahr 2012 und einem Höchststand von 14,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2014 lag. Das bedeutete jedoch, dass sich die prozentuale Wachstumsrate des Unternehmens mit zunehmender Größe von Amazon stetig verlangsamte.

Insgesamt sank die Umsatzwachstumsrate von etwas mehr als 40 % im Jahr 2011 auf knapp 20 % im Jahr 2014. Die Wachstumsrate war in einigen Quartalen gegen Ende dieses Zeitraums noch geringer. Dieser Trend war ein wichtiger Grund dafür, warum ich gegenüber Amazon skeptisch war, auch als sie für weniger als 400 US-Dollar gehandelt wurden.







Dennoch gelang es Amazon, die Prognosen – und meine Erwartungen – zu übertreffen und seine Wachstumsrate wieder zu beschleunigen. Obwohl das Unternehmen zunächst einmal Probleme zu haben schien, in einem Jahr den Umsatz um mehr als 15 Mrd. US-Dollar zu steigern, ist Amazon heute auf dem besten Weg, den Umsatz 2018 um rund 55 Mrd. US-Dollar zu steigern – oder um 43 Mrd. US-Dollar, wenn man die Übernahme von Whole Foods herausrechnet.

Was kommt als Nächstes für Amazon?

Es ist unvermeidlich, dass sich die Wachstumsrate von Amazon irgendwann verlangsamen wird. Eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 24 % (CAGR) würde Amazon bis 2030 mehr als 3 Billionen US-Dollar Umsatz bringen. Selbst eine 20-prozentige CAGR würde den Umsatz bis dahin auf über 2 Billionen US-Dollar steigern. Da Amazon nur den Provisionsanteil am Umsatz mit Dritten bucht, wäre das gesamte Warenvolumen noch um einige Billionen US-Dollar höher als diese Zahlen. So beeindruckend Amazon auch ist, dieses Wachstum scheint dann doch unwahrscheinlich.

Andererseits wächst Amazon immer noch mit erstaunlicher Geschwindigkeit, wenn man seine Größe bedenkt. Gleichzeitig verbessert sich die Gewinnmarge rapide, da das lukrative Segment Amazon Web Services weiter wächst und das nordamerikanische Retail-Geschäft so langsam von den massiven Investitionen der letzten Jahre zu profitieren beginnt.

Die jüngsten Margensteigerungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen in Zukunft ein schnelles Gewinnwachstum liefern kann, auch wenn das Umsatzwachstum innerhalb weniger Jahre endgültig unter 20 % fallen könnte. Ich bin immer noch nicht geneigt, das zu glauben und Amazon-Aktien zu kaufen. Aber mit dem Aktienkurs, der jetzt in der Nähe von 1.500 US-Dollar statt 2.000 US-Dollar liegt, und der schnell steigenden Gewinnmarge des Unternehmens sehen Amazon-Aktien in jedem Fall attraktiver aus als in den letzten Jahren.

