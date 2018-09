Verlagerungen der chemischen Industrie ins Ausland drastisch gestiegen / VDI-Umfrage: Speziell Forschung und Entwicklung sowie Bereiche der Informationstechnologie ziehen vermehrt nach Asien

Düsseldorf (ots) - Eine Umfrage unter den rund 9.000 Mitgliedernder VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (GVC)zeigt, dass deutsche Unternehmen aus der Chemiebranche Bereichevermehrt ins Ausland verlagern - ein Trend der bereits seit einigenJahren fortschreitet.Aktuell geben knapp 51 Prozent der Befragten an, dass in ihrenUnternehmen eine Verlagerung bereits läuft, in Vorbereitung oder inDiskussion ist. Nur bei knapp 30 Prozent ist eine Verlagerung derzeitnicht vorstellbar. Zum Vergleich: 2014 wurde die Frage, ob ihrUnternehmen Bereiche ins Ausland verlagert, noch von knapp 40 Prozentder Befragten bejaht.Know-how-Transfer oder doch eher Know-how-Verlust? Bedenklichsieht der VDI vor allem die gesteigerten Verlagerungen von Forschungund Entwicklung (F&E) von 21 Prozent auf 34 Prozent, derInformationstechnologie von 25 Prozent auf 33 Prozent und derDienstleistung sogar von 33 Prozent auf 54 Prozent.Erfreulich ist, dass die Verlagerung der Produktion offensichtlichrückläufig ist: Sie ist zwar noch immer hoch, sinkt aber von 74Prozent auf 64 Prozent. Das Engineering ist relativ konstant bei 33Prozent. Dr.-Ing. Claas-Jürgen Klasen, President Asia Pacific Northbei Evonik Degussa und Vorsitzender GVC: "Für uns bedeutet das:Deutsches Ingenieur-Know-how ist für die Produktion ein wichtigerErfolgsfaktor."Es bleibt jedoch die Frage, warum die Verlagerungen speziell vonF&E so deutlich gestiegen sind. Die Forschungsausgaben erreichen seitJahren neue Höchststände und untermauern Deutschlands Platz weltweitals viertgrößter Forschungsstandort nach den USA, China und Japan.Klasen erläutert: "Unsere Branche bemängelt vor allem regulatorischeHemmnisse, fehlende steuerliche Anreize für Forschung in Unternehmen,langwierige Genehmigungsverfahren und fehlende Offenheit für neueTechnologien. Die Investitionsbereitschaft in innovative Start-ups inDeutschland spielt noch immer keine Rolle. Auch dieInnovationsförderung durch die Politik sehen wir kritisch."F&E sind heute mehr denn je marktgetrieben. Viele Märkte außerhalbDeutschlands entwickeln sich rasant und haben ihre eigenen lokalenProduktbedürfnisse. Daher gibt es verstärkt lokaleProduktentwicklungen. "F&E in Schwellenmärkten wird zielgerichtet vonder lokalen Politik gefördert, bürokratische Hürden sind deutlichgeringer als in Deutschland und die Entwicklung verläuft vielrasanter", sagt Klasen.Um Auslandsverlagerungen im F&E-Bereich gegensteuern zu können,braucht es neue Konzepte der internationalen Zusammenarbeit. FürKlasen steht fest: "Die digitale Transformation ist nicht imAlleingang möglich. Sie muss gemeinsam mit allen Beteiligten entlangder Wertschöpfungsketten gestaltet werden, wobei die horizontaleVernetzung (Supply Chain) und vertikale Vernetzung (Asset Life Cycle)stärker verknüpft werden müssen. Und: Das volle Potenzial derDigitalisierung kann in der Prozessindustrie erst durch KI gehobenwerden."Trotz all dieser Herausforderungen bleiben die Chemie- undProzessindustrie mit all ihren verwandten Branchen ein wichtigerJobmotor für Deutschland: So planen laut Umfrage 55 Prozent derUnternehmen in 2018 und 2019 die Schaffung neuer Stellen. Dabeikönnen sie auf hervorragend ausgebildete Fachkräfte zurückgreifen,denn über 90 Prozent der Befragten beurteilen die Ausbildung in derVerfahrenstechnik als gut oder sogar sehr gut. Diese hervorragendeAusbildung benötigt Deutschland auch, um für die digitaleTransformation gewappnet zu sein.Der VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 150.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter Regelsetzer ist der VDI Partnerfür die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Fachliche Ansprechpartnerin im VDI:Dr. Ljuba WoppowaVDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen (GVC)Telefon: +49 211 6214-314E-Mail: gvc@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell