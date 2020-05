Verlage diskutieren Geschäftsmodelle im Digitalen

HANNOVER/BERLIN (dpa-AFX) - Die Zeitungsverlagsbranche in Deutschland diskutiert auf einem Kongress Geschäftsmodelle im Digitalen.



Seit vielen Jahren gehen die Auflagen von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften zurück, zugleich bauen Medienhäuser digitalen Journalismus etwa mit Abomodellen aus. Für viele Titel haben sie Bezahlschranken im Internet eingeführt. Der Digitalkongress "beBETA" des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) läuft am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) per Videostreaming ab - wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Es ist die zweite Ausgabe dieses Kongressformats. Davor hatte sich der Verband auch schon auf anderen Kongressen mit digitalen Themen beschäftigt./rin/DP/fba

