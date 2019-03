Verlag Gruner + Jahr steigert Digitalanteil weiter

BERLIN (dpa-AFX) - Gruner + Jahr treibt seinen digitalen Umbau weiter voran, musste aber nach Titel- und Firmenverkäufen 2018 einen Umsatzrückgang hinnehmen.



Das Geschäft des Hamburger Verlagshauses ("Stern", "Brigitte", "Geo" "Hygge") mit digitalen Inhalten machte 2018 bereits 27 Prozent des Umsatzes aus. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als noch 2017, wie der Eigentümer Bertelsmann, der seit 2014 alle Anteile an Gruner + Jahr hält, am Dienstag in Berlin mitteilte.

In Deutschland und Frankreich trennte sich Gruner + Jahr von weniger profitablen Geschäften, unter anderem bei dem Tochterunternehmen Motorpresse Stuttgart. Der Umsatz ging daher im vergangenen Jahr um 4 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zurück. Der operative Gewinn (Ebitda) sank um 5 Millionen auf 140 Millionen Euro.

Laut Bertelsmann legte der Verlag in Deutschland bei Umsatz und Gewinn zu, die Verlagsmutter nennt aber keine weiteren Details. Finanzvorstand Bernd Hirsch sprach von einer positiven Entwicklung beim Blick auf den Heimatmarkt./lic/DP/mis