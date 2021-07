Verlässlicher Klimaschutz mit dem Passivhaus

Darmstadt (ots) - Happy Birthday, Passivhaus: Das Passivhaus feiert 30. Geburtstag! Das Pionierprojekt des Bauphysikers Prof. Wolfgang Feist ebnete den Weg für hohe Energieeffizienz bei Gebäuden. Passivhäuser benötigen deutlich weniger Energie zum Heizen und Kühlen und sind daher ein wichtiger Schüssel für globalen Klimaschutz. Der Passivhaus-Standard gilt als wegweisend, um den Anteil des Gebäudesektors an den globalen CO₂-Emissionen von rund 40 Prozent deutlich zu senken. Weltweite Leuchtturmprojekte im Passivhaus-Standard bewerben sich um den Passive House Award 2021. Der Architekturpreis des Passivhaus Instituts wird bei der 25. Internationalen Passivhaustagung im September verliehen. Präsentiert werden hochaktuelle Themen zum äußerst energieeffizienten Bauen und Sanieren.„Ich bin natürlich froh über diese Entwicklung: vom ersten experimentellen Wohnhaus bis hin zu den weltweiten Projekten und Quartieren im Passivhaus-Standard“, erklärt Passivhaus-Pionier Prof. Wolfgang Feist. Er macht jedoch klar: „Ohne ein deutlich höheres Engagement der Regierungen geht es bei der besseren energetischen Ausführung von Gebäuden nur langsam voran.“ Dabei hat der Physiker mit dem Passivhaus-Standard sowie dem weltweit ersten Passivhaus eine praktikable und wissenschaftlich belegte Lösung für hohe Energieeffizienz im Gebäudebereich demonstriert.Passive House Award30 Jahre nach dem Bau des ersten Pilotprojekts sind heute Kitas, Schulen, Turnhallen, Supermärkte, Hallenbäder, Museen, Hotels sowie Quartiere im Passivhaus-Standard selbstverständlich. Sie sind ein wichtiger Baustein für effektiven Klimaschutz und für soziale Gerechtigkeit. Den hohen Wohnkomfort gibt es als großes Plus dazu.Um den Passive House Award 2021 bewerben sich über 80 Projekte aus 19 Ländern. Die Verleihung des Awards, der Gebäude mit regenerativer Energie besonders berücksichtigt, wird während der 25. Internationalen Passivhaustagung im Live-Stream gezeigt. „Passivhaus – der Schlüssel zum nachhaltigen Bauen“ findet vom 10. bis 15. September 2021 in Wuppertal sowie online statt. Insgesamt 16 Vortragsreihen beschäftigen sich mit dem energieeffizienten Bauen und Sanieren, darunter mit Sommerkomfort, ökologischen Baustoffen und weltweiten Passivhaus-Projekten. www.passivhaustagung.dePressekontakt:Passivhaus Institutwww.passiv.depresse@passiv.deOriginal-Content von: IG Passivhaus, übermittelt durch news aktuell