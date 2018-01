Verlängerung auf Live-Tournee: Der neue Ford Westfalia Nugget Plus stellt sich auf der CMT 2018 dem Publikum (FOTO)

Köln (ots) -- Der beliebte Klassiker erstmals mit langem Radstand - live aufder CMT 2018- Mehr Platz für zusätzliche Autarkie: erstmals mit Einbautoiletteund zusätzlichem abklappbaren Waschbecken- Mehr Stauraum für längere Reisen, größerer Wohnbereich- Hochdach im neuen Design und optional mit zusätzlichen Fenstern- Starke Antriebspalette, auf Wunsch auch mit Automatikgetriebe*- Unverbindliche Preisempfehlung für das komplett umgebauteFahrzeug ab 59.274,- Euro**Der neue Ford Westfalia Nugget Plus, die Langversion des beliebtenCampingbus-Klassikers Nugget, präsentiert sich auf der CMT 2018 inStuttgart (13. - 21.01.2018) erstmals dem Publikum. Zu sehen ist dasFahrzeug beim Messe-Auftritt des Ford Handelspartners SchwabengarageGöppingen (Halle 7, Stand C71), der die Marke mit dem blauen Oval vorOrt vertritt. Basis der neuen Variante ist der aktuelle Ford TransitCustom Kombi 340 L2, der mit 367 mm zusätzlichem Radstand mehr Platzfür zusätzliche Ausstattung bietet. Der Umbau zum "Nugget Plus"erfolgt in bewährter Manier durch die Westfalen Mobil GmbH. Schonäußerlich besticht das Fahrzeug als sehr stimmige Weiterentwicklungder bewährten Nugget-Baureihe: So rundet das neugestaltete Hochdachmit seinem attraktiven Heckabschluß den optischen Auftritt harmonischab.Innen wird das bewährte Nugget-Zweiraumkonzept bei der neuenVersion grundsätzlich beibehalten und bietet u.a. einen Küchenblockmit Chrom-Nickelstahl-Spüle und einen zweiflammigen Gaskocher. Eine40-l-Kompressorkühlbox sorgt für Frische-Nachschub, während fürFrisch- und Abwasser entsprechende Tanks mit je 42 Liter Volumen anBord sind. Eine Außendusche an der Küchenrückseite stellt einepraktische Ergänzung dar.Das Raumkonzept erfährt jedoch beim Nugget Plus mit zusätzlich gut36 Zentimetern Innenraumlänge entscheidende funktionale Ergänzungen:So bietet das Heck des Fahrzeuges erstmals eine fest eingebaute undmit Sichtschutz abschirmbare Toilette, während hinter dem linksseitigorientierten Küchenblock ein zusätzliches Klappwaschbecken dieWaschhygiene vom Küchenwaschbecken abkoppelt. Gleichzeitig erlaubtdie Neugestaltung des verlängerten Heckbereichs auch ein erhöhtesVolumen der Stauschränke. Ein zusätzlicher abgeschlossener Schrankmit Hängefunktion hinter dem Toilettenblock komplettiert dasgestiegene Platzangebot. So gerüstet bietet der neue Ford WestfaliaNugget Plus im Vergleich zum tausendfach bewährten Klassiker Nuggetmehr Autarkie und Platz für noch längere Touren.Die Schiebetür auf der Beifahrerseite und die Heckschwingtürbieten komfortablen Zugang zum erweiterten Innenraum. Unverändertbleibt der Ford Nugget auch in der Plus-Version einer der wenigenechten Fünfsitzer in seiner "Campingbus"-Klasse und bietet auf seinervariablen Sitzbank zwei integrierte Isofix-Halterungen fürKindersitze.Zum erhöhten Komfort des Nugget Plus - ebenso wie bei den anderenModellen der Nugget-Familie - tragen auch neue, drehbare Vordersitzebei, die mit verbesserter Polsterung und Konturierung geradeLangstreckenfahrten noch angenehmer gestalten. Der von den aktuellenFord Transit Reisemobil-Basisfahrzeugen übernommene abklappbareHandbremshebel erleichtert zudem die Drehbarkeit des Fahrersitzes:Auch im angezogenen Zustand kehrt der Handbremshebel in die niedrigeAusgangsposition zurück und verbleibt so außerhalb desSchwenkbereiches des Sitzes.Kräftige und wirtschaftliche Antriebe - auf Wunsch mitAutomatikgetriebeDer Nugget Plus ist mit der hochmodernen Ford EcoBlue Euro6-Dieselmotorengeneration in zwei Leistungsstufen bestellbar: mit 96kW (130 PS)* und 385 Nm sowie die Top-Motorisierung mit 125 kW (170PS)* und einem bulligen Drehmoment von 405 Nm. Für beideLeistungsstufen steht alternativ zum serienmäßigen6-Gang-Schaltgetriebe auch ein Automatikgetriebe mit sechs Gängen zurWahl. Dieses Getriebe findet überragende Zustimmung bei derNugget-Kundschaft: Aktuell liegt der Automatik-Anteil für diesesModell bei rund 40%.Die angebotenen Motoren verfügen beim Nugget Plus über modernsteAbgastechnologien mit SCR-Katalysatoren, wobei der mit 21 LiterVolumen großzügig bemessene AdBlue-Tank für mehrere tausend KilometerReichweite ohne Harnstoff-Betankung garantiert. Und wenn's dann dochsoweit ist - der AdBlue-Einfüllstutzen ist jeweils gemeinsam mit demKraftstoff-Einfüllstutzen unter der Tankklappe verbaut, was einebequeme und hygienische Nachbetankung ermöglicht.Großer Reisespaß, attraktiver PreisNicht nur das erweiterte Angebotsspektrum des neuen Nugget Plusstellt sich attraktiv dar, auch der Preis ist es: Der neue FordWestfalia Nugget Plus startet als umgebautes Komplettfahrzeug mit demEcoBlue-Motor 2,0 l TDCi mit 96 kW (130 PS) und manuellem6-Gang-Schaltgetriebe mit einem Komplettpreis von 59.274,- Euro(kombiniert aus der unverbindlichen Preisempfehlung der Ford-WerkeGmbH inkl. MwSt. zzgl. Überführungskosten für das Basisfahrzeug undder unverbindlichen Preisempfehlung der Westfalen Mobil GmbH inkl.MwSt. für das Westfalia-Ausstattungspaket "Nugget Plus" inkl.Hochdach und Umbau). Die bereits sehr umfangreiche Serienausstattungkann auf Wunsch auch durch Westfalia-Sonderausstattungen gezielterweitert werden: So kann durch ein Fensterpaket mit großemDachfenster (700 x 500 mm - ersetzt das kleine, serienmäßigeDachfenster) vorn und einem zusätzlichen Dachfenster (400 x 400 mm)hinten im Hochdach die Luftigkeit des erweiterten Innenraumesnochmals gesteigert werden. Ein weiteres optionales Heckfenster imHochdach (650 x 300 mm) steigert diesen Effekt auf Wunsch nochmals.Und mit dem Outdoorpaket wurde für den Nugget Plus eine weitereattraktive Option konzipiert: diese umfaßt einen Tisch und zweiFaltstühle für den bequemen Aufenthalt außerhalb des Fahrzeuges - undspezielle, platzsparende und sichere Halterungen für das Mobiliar ander Heckschwingtür (Tisch) bzw. hinter dem Küchenblock (Stühle). AufWunsch können weitere Stühle geordert werden."Die sehr positiven Reaktionen auf die ersten Informationen zumNugget Plus haben uns sehr gefreut und uns in der Entscheidungbestätigt, für das Frühjahrsgeschäft 2018 bereits mit einerlimitierten Anzahl an Nugget Plus auf Basis des aktuellen TransitCustom vorzubereiten", sagt Bernhard Schmitz, Leiter NutzfahrzeugeFord-Werke GmbH. "Wir sind überzeugt davon, die aktuell starkeNachfrage nach Kastenwagen- und Campingbuslösungen mit dem neuenNugget Plus sehr gut zu bedienen und das bewährte Nugget-Portfolioperfekt zu ergänzen." * Kraftstoffverbrauch des Ford Transit CustomKombi L2 (Pkw-Zulassung - Basisfahrzeug für den Umbau "Nugget Plus"in l/100 km: 7,7 - 7,3 (innerorts), 6,5 - 6,1 (außerorts), 7,1 - 6,5(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 183 - 169 g/km.CO2-Effizienzklasse: ADie angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweilsgeltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf eineinzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sonderndienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. ** kombiniert aus der unverbindlichen Preisempfehlung derFord-Werke GmbH inkl. MwSt. zzgl. Überführungskosten für dasBasisfahrzeug und der unverbindlichen Preisempfehlung der WestfalenMobil GmbH inkl. MwSt. für das Westfalia-Ausstattungspaket "NuggetPlus" inkl. Hochdach und UmbauFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.