Verlängerung der Partnerschaft: NDR stockt Film-Förderetat der FFHSH um jährlich 200.000 Euro auf

Hamburg (ots) - Seit 20 Jahren besteht die Partnerschaft des NDRund der FilmFörderung Hamburg beziehungsweise der FilmförderungHamburg Schleswig-Holstein (FFHSH). Nun wurde die erstmals im August1997 abgeschlossene Kooperationsvereinbarung erneut verlängert. DieKooperation konnte dabei erstmals ausgebaut werden: Ab sofort stehender FFHSH zusätzlich 200.000 Euro an Fördergeld zur Verfügung. Damiterhöht sich der freiwillige Beitrag des Norddeutschen Rundfunks aufinsgesamt 1,2 Millionen Euro pro Jahr.Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien in Hamburg undVorsitzender des Aufsichtsrats der FFHSH: "Ich freue mich sehr überdie Entscheidung des NDR, die Fördermittel der FFHSH um jährlich200.000 Euro zu erhöhen. Dies ist - wie auch das fortgesetzteEngagement der Stadt Hamburg in Höhe von jährlich rund 8,2 MillionenEuro - ein wichtiges Bekenntnis zum Film im Norden, zur hiesigenFilmförderung und der Qualität ihrer Arbeit. Für die FFHSH bietet dasdie Möglichkeit, ihre ambitionierte Förderpolitik intensivieren zukönnen."Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks: "Der NDR hatgemeinsam mit der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein vieleerfolgreiche Projekte realisiert, darunter z. B. die Nachwuchsreihe'Nordlichter', der preisgekrönte Fernsehfilm 'Eine mörderischeEntscheidung' oder aktuell die Kino-Produktion 'Die Pfefferkörner undder Fluch des schwarzen Königs'. Wir freuen uns auf die Fortsetzungunserer guten Zusammenarbeit, die auch für die Zukunft gute Kino-undFernsehfilme verspricht."Maria Köpf, Geschäftsführerin der Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein: "Nach 20 gemeinsamen Jahren gehen wir gestärkt indie nächste Runde: Ich freue mich sehr, dass wir unsere Gesprächeüber das Engagement des Norddeutschen Rundfunks in der FFHSHerfolgreich zu einem Abschluss bringen konnten. Wir sehen dieAufstockung des NDR-Etats als ein Bekenntnis zum Filmstandort und derhiesigen Branche."6. November 2017Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationTel.: 040/4156-2300Mail: presse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell