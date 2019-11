Verlängerter Steuervorteil / Doppelte Haushaltsführung galt auch nach Kündigung (FOTO)

Berlin (ots) -Im Regelfall kann die doppelte Haushaltsführung von Steuerzahlern nur geltendgemacht werden, so lange sie an einem Ort außerhalb ihres eigentlichen,familiären Lebensmittelpunktes beruflich tätig sind. Doch ist es nach Auskunftdes Infodienstes Recht und Steuern der LBS auch möglich, noch kurzfristig überden Zeitpunkt der Kündigung hinaus davon zu profitieren.(Finanzgericht Münster, Aktenzeichen 7 K 57/18)Der Fall: Ein Berufstätiger hatte seinen Lebensmittelpunkt unbestritten inNordrhein-Westfalen und arbeitete in Berlin. Deswegen kam er in den Genuss derdoppelten Haushaltsführung. Später wurde ihm vom Arbeitgeber gekündigt, erbeanspruchte aber trotzdem noch für einen Monat die steuerlichen Vorteile. SeineBegründung: Er habe sich in dieser Zeit bei anderen Firmen, unter anderem imRaum Berlin, beworben. Deswegen sei es sinnvoll gewesen, die Wohnung so langenoch zu unterhalten. Der Fiskus wollte seinen Argumenten nicht folgen.Das Urteil: Zwar gelte streng genommen keine doppelte Haushaltsführung mehr,aber man könne die Ausgaben für diesen überschießenden Monat als vorweggenommeneWerbungskosten betrachten (für den neuen Job). So betrachtete der zuständigeFinanzrichter die Rechtslage und ließ zu, dass der Steuerzahler die fraglichen240 Euro Miete geltend machte.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell