Verkehrswende muss technologieoffen sein (FOTO)

Eine Verkehrswende muss technologieoffen und ganzheitlich sein.Das ist das Fazit des 8. Berliner Automobildialogs des DeutschenKfz-Gewerbes. Unter dem Motto "Nach der Energiewende nun eineVerkehrswende?" hatte Dr. Christoph Konrad, Leiter desZDK-Hauptstadtbüros, sechs Experten zur Diskussion geladen.Für allgemeine Technologieoffenheit bei der zukünftigen Gestaltungder Mobilität plädierte Arno Klare, SPD-MdB und Mitglied imVerkehrsausschuss. Man müsse auf konventionelle Antriebe nichtzwangsläufig verzichten, sondern Kraftstoffe in klimaneutralenVerfahren im Rahmen einer "Entkarbonisierung" herstellen.Laut Oliver Wittke, CDU-MdB und ebenfalls Mitglied imVerkehrsausschuss, werde das Bedürfnis nach Mobilität in Zukunftsteigen. Im Hinblick auf die Antriebsart sei eine Dekarbonisierung zubewerkstelligen, ohne dabei die Industrie zu überfordern. DieVerteufelung des Dieselantriebs sei keine Lösung.Der Begriff "Klimawandel" greift nach Meinung von Sabine Leidig,MdB und verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, zukurz. Denn damit gehe auch eine konfliktreiche Ressourcenkriseeinher. Automobilindustrie und Kommunen müssten sich auf einen Wandeleinstellen, weshalb sie für sozial-ökologische Umbaufonds plädiere.Nach Auffassung des Deutschen Speditions- und Logistikverbandsmüssten Brückentechnologien benannt und mit den Investitionszyklender Nutzer synchronisiert werden, betonte dessen HauptgeschäftsführerFrank Huster. Die Speditionsbranche sei technologieoffen und scheuevor der Entwicklung innovativer Lösungen nicht zurück.Aufholbedarf attestierte Dr. Martin Rocholl, Leiter desDeutschlandprogramms der European Climate Foundation, der deutschenund europäischen Wirtschaft. Nach dem Abgasskandal könne man nichtweitermachen wie bisher und etwa durch mehr Fahrzeuge mitBenzinantrieb den CO2-Ausstoß erhöhen. Es sei eine Neuausrichtung derMobilitätspolitik vonnöten mit stringenten CO2-Richtlinien und einerverstärkten öffentlichen Förderung der Infrastruktur für dieE-Mobilität.Wie Audi sich den Klimazielen stellt, verdeutlichte Dr. ThomasSchwarz, Leiter Politik Berlin der Audi AG. Das Unternehmen bieteverschiedene Technologien parallel an und gebe ein klares Bekenntniszur Elektrifizierung ab. Neben vollelektrischen Pkw spiele auchErdgas eine Rolle. Daher sei die geplante Fortschreibung derErdgas-Förderung durch die Bundesregierung zu begrüßen.In diesem Zusammenhang kritisierte Dr. Christoph Konrad, dass sichdie Bundesregierung im selben Gesetzentwurf leider von derFlüssiggas-Förderung verabschieden wolle. Dies werde sich unteranderem negativ auf das Nachrüstgeschäft im Kfz-Gewerbe auswirken.Zu Beginn der Veranstaltung hatte Frank Smeddinck,Dienststellenleiter der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt beimBund, auf die Maßnahmen seines Bundeslandes im Rahmen derVerkehrswende hingewiesen. Insbesondere intelligente Verkehrssystemeund alternative Antriebe seien notwendig, um die Mobilität neu zuorganisieren.