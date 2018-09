Hannover (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Alternative Kraftstoffe und Antriebe werden in der Öffentlichkeitintensiv diskutiert. In diesem Zusammenhang geht es um Reichweiten,Lade- und Tankinfrastruktur, aber auch Klimaerwärmung und bessereLuftqualität. Bislang dreht sich die Diskussion aber meist um Pkw.Lassen sich die Ideen und Alternativen ohne weiteres aufNutzfahrzeuge und Langstrecken übertragen? Um diese Frage geht es inder zweiten Woche der IAA Nutzfahrzeugmesse in Hannover. Hier bringtdas "New Mobility Forum" Entscheider aus Wirtschaft, Wissenschaft undGesellschaft zusammen, um über die Zukunft des Transports zudebattieren. Rund 20 Foren, Panels und Veranstaltungen mit über 100Referenten in vier Tagen - ein großer, internationaler Kongress aufder IAA. Projektleiter Dirk Evenson:O-Ton Dirk EvensonEs geht darum, ein zentrales Format zu haben, mit dem wir dieserDiskussion, die über die einzelnen Hersteller, die einzelnenZulieferer, über einzelne Lösungen hinausgeht, einen Raum geben. Wirsind sehr zufrieden, wir mussten heute wieder Zuschauer bitten, nichtzusätzliche Stühle in die Fluchtwege zu stellen, weil es zu wenigSitzplätze gab. (0:23)Digitalisierung und Elektromobilität auch für denSchwerlastverkehr sind die Schlagworte - ebenso wie autonomes Fahren,Big Data und künstliche Intelligenz. Und natürlich heiß diskutiertwird - unter anderem mit Wissenschaftler Christian Hochfeld von derDenkfabrik "Agora" - die Verkehrswende:O-Ton Christian HochfeldVerkehrswende heißt, dass wir bis Mitte des Jahrhundertsklimaneutral unterwegs sein müssen, das heißt unsere Mobilität undauch unsere Verkehre und Transporte so organisieren müssen, dass sieohne negativen Einfluss auf das Klima auskommen. (0:15)Ein ehrgeiziges Ziel - hat doch die EU-Kommission kürzlich strengeVorgaben gemacht: Bis 2030 sollen die Emissionen bei schweren Lkw undTransportern um nahezu ein Drittel sinken. Für die Umwelt, rechnetdie EU vor, aber auch für den effizienteren, sprich geldsparendenEinsatz der Nutzfahrzeuge. Hier sind sowohl Hersteller als auch dasLogistikgewerbe insgesamt gefragt. Wer das nicht rechtzeitig schafft,muss Geld an Brüssel zahlen, weiß auch Experte Hochfeld:O-Ton Christian HochfeldWir sind in einem Spannungsfeld: Was ist nötig aus Sicht desKlimaschutzes und was ist technisch und wirtschaftlich machbar? Dasucht die EU-Kommission einen Kompromiss. Allerdings dürfen wir nichtaus dem Blickfeld verlieren, dass - wenn wir die Klimaschutzzielenicht erreichen - auch das Geschäft im Transportsektor leidet undauch unser Verkehrssystem nicht mehr so funktionieren wird wie esheute funktioniert. Am Ende wird sich aber mehr Klimaschutz auchwirtschaftlich auszahlen - davon bin ich überzeugt. (0:27)Die Verkehrswende fordert die Wirtschaft enorm. Wie im Pkw-Bereichsetzt sich der Trend zur Elektromobilität auch beim Nutzfahrzeug fort- auf der IAA sind zahlreiche Transportermodelle mit Elektroantriebzu sehen, die jetzt in Serie gehen. Ähnliches gilt auch fürStadtbusse. Der schwere Lkw, also der 40-Tonner auf der Langstrecke,wird hingegen noch viele Jahre mit dem effizienten Dieselantriebunterwegs sein. Frank Iwer, Leiter Politische Planung bei derGewerkschaft IG Metall, weist darauf hin, dass die neuen Technologienauch Auswirkungen auf die Beschäftigung haben werden:O-Ton Frank IwerDie Antriebsstränge der elektrischen Art sind wesentlich wenigerkomplex, wesentlich weniger aufwändig zu fertigen, viel wenigerTeile. Das macht nach unseren Schätzungen irgendwas zwischen minus 15und 20 Prozent. Auf der anderen Seite gibt's auch Chancen durch neueProdukte, neue Anwendungen. Das steht ein bisschen gegeneinander.Aber in der Summe wird es weniger Arbeitsplätze geben und vor allemwerden die bestehenden anders sein. (0:22)Andere Experten jedoch gehen durch den Wandel aber auch von mehrJobs aus. Streitbare Themen und spannende Diskussionen im Forum derNutzfahrzeugmesse. Der Wandel in der Branche findet nicht erst aufder Straße statt, sondern viel früher, meint Gewerkschafter Iwer inRichtung Nachwuchs:O-Ton Frank IwerWas man lernen sollte, ist auf jeden Fall, den Kopf zu gebrauchenund nicht damit zufrieden zu sein, einen Beruf zu haben. Man wirdsich mehrfach grundlegend neu qualifizieren müssen im Berufsleben.(0:10)Abmoderation:Die 67. IAA Nutzfahrzeuge zeigt eine gesamte Branche im Aufbruch.Elektromobilität, Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertes Fahrenund urbane Mobilität stehen im Mittelpunkt. Die IAA hat ihre Torenoch bis zum 27. September geöffnet. Besucher können über 400Weltpremieren entdecken und sich darüber informieren, wie der Verkehrder Zukunft aussieht.Pressekontakt:VDA, Eckehart Rotter, 030 897842120all4radio, Andreas Albrecht, 0711 3277759 0Original-Content von: VDA Verband der Automobilindustrie e.V., übermittelt durch news aktuell