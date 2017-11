Verkehrssicherheit: Bitte mit Abstand (FOTO)

Köln (ots) -Auf deutschen Straßen herrscht ein heikles Miteinander: Radlerwerden oft viel zu eng von Autofahrern überholt. Dies führt immerwieder zu brenzligen Situationen und schweren Unfällen. Aber: Wieviel Abstand muss eigentlich sein? Dies erklärt dieBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BGETEM) in der neuen Ausgabe ihrer Versichertenzeitung "impuls".Dabei wirft sie zunächst einen Blick ins Gesetzbuch: DieStraßenverkehrsordnung (StVO) schreibt vor, dass beim Überholen einausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern,insbesondere zu Fußgängern und Radfahrern, eingehalten werden muss.Wie groß dieses "ausreichend" im Detail auszusehen hat - darüberschweigt die StVO sich aus.Nicht jedoch die Gerichte, die immer wieder ähnlich urteilten:Autofahrer sollen beim Überholen mindestens 1,5 Meter Abstand halten,ab einer Geschwindigkeit von 90 km/h sogar zwei Meter (OLG Hamm, Az.9 U 66/92). In besonderen Situationen, wie an Steigungen, woRadfahrer eher ins Schlingern geraten, oder bei Radlern mit Kind "anBord", sind zwei Meter Abstand erforderlich (OLG Frankfurt/Main, Az.2 Ss 478/80 und OLG Karlsruhe, 10 U 102/88).Zudem dürfe nicht immer von Idealbedingungen ausgegangen werden,gerade jetzt im Herbst, warnt die BG ETEM. Dunkelheit, nasse Straßenoder rutschiges Laub ließen 1,5 bis zwei Meter Abstand mehr alssinnvoll erscheinen. Gleichsam erinnert die Berufsgenossenschaftdaran, dass ein Kfz einem Radfahrer hinterherfahren muss, wenn diesermittig auf der Fahrspur unterwegs ist und ein Überholen ohneMindestabstand nicht möglich ist - etwa wegen Gegenverkehrs odereiner durchgezogenen Mittellinie. Andersherum sind Radler ihrerseitsdazu verpflichtet, ein Überholen an "geeigneter Stelle" wiebeispielsweise Bushaltestellen oder Seitenstreifen zu ermöglichen(StVO §5 Absatz 6)."impuls" downloadenDen vollständigen Artikel sowie viele weitere Tipps undInformationen enthält die aktuelle "impuls"-Ausgabe.Die Ausgaben von "impuls" können über die Website www.bgetem.deals PDF-Datei heruntergeladen werden. Die Zeitung informiert sechsmalim Jahr alle Versicherten über Sicherheit und Gesundheit amArbeitsplatz.Hintergrund BG ETEMDie BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund 3,8Millionen Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmertsich um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in denMitgliedsbetrieben sowie um Rehabilitation und Entschädigung vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für ihre Mitgliedsunternehmenübernimmt die BG ETEM die Haftung für die gesundheitlichen Folgen vonArbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den Beschäftigten undstellt diese auch untereinander von der Haftung frei.Pressekontakt:Christian SprottePressesprecherStellv. Leiter der Abteilung Kommunikation/ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49 221 3778-5521 (Zentrale: - 0)Telefax: +49 221 3778-25521Mobil: +49 175 260 73 90E-Mail: sprotte.christian@bgetem.deBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro MedienerzeugnisseHauptverwaltungGustav-Heinemann-Ufer 13050968 Kölnwww.bgetem.deOriginal-Content von: BG ETEM - Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse, übermittelt durch news aktuell