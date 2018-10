Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,2. Oktober 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Verkehrsrowdies - wenn die Innenstadt unsicherer wirdAggressionen und das Ignorieren von Verkehrsregeln nehmen zu imdeutschen Straßenverkehr. Das betrifft nicht nur Autofahrer, sondernauch Radfahrer und Fußgänger. Wer sind die Streitlustigen auf denStraßen im Südwesten und wie teuer können Beleidigungen werden?Undichte Fenster - wie gut arbeiten die Handwerker?Undichte Türen oder Fenster fallen in der kalten Jahreszeitbesonders unangenehm auf. Wie kompetent sind Fensterbauer?"Marktcheck" testet die Qualität bei einer Handwerkerstichprobe mitversteckter Kamera.Rucksack - mit welchem wandert sich's am besten?"Marktcheck" vergleicht Wanderrucksäcke auf Qualität und Preis. ImPrüfinstitut werden die Rucksäcke in einer Beregnungsanlagekonstanter Feuchtigkeit ausgesetzt. Außerdem testen Wanderer fünfMarkenprodukte bei einer Wanderung im Schwarzwald. Welcher Rucksackkann am Ende überzeugen?Unwetter - wie können sich Bewohner besser schützen?Mit zunehmenden Wetterkapriolen nehmen auch dabei entstandeneSchäden zu. Eine Versicherung deckt nicht immer alles ab. DieseErfahrung musste ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Mannheim machen. Nacheinem starken Unwetter kam es bei ihm zu einem Wasserschaden. Auf diefinanzielle Regulierung wartet er noch immer."Markcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, was beimAbschluss einer Versicherung zu beachten ist.Äpfel - der leckere Snack zwischendurchApfelsorten unterscheiden sich in Geschmack und Verträglichkeit.Vor allem die alten Sorten gelten als gut verträglich. SpezielleSorten könnten auch Allergikern essen. "Marktcheck" zeigt dierichtige Lagerung von Äpfeln und stellt unterschiedlicheMöglichkeiten der Zubereitung vor."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter youtube.com/marktcheck zusehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://x.swr.de/s/marktcheckverkehrsrowdiesFotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell