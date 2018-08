Verkehrspolitiker Özdemir: Schneller Brücken sanieren

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verkehrspolitiker Cem Özdemir hat die Bundesregierung zu mehr Einsatz bei der Sanierung von Brücken aufgefordert.



Wie die kollabierte Autobahnbrücke in Genua stammten auch in Deutschland viele Brücken aus den 60er und 70er Jahren, als die heutige Verkehrsdichte noch nicht absehbar gewesen sei, sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages der "Rhein-Neckar-Zeitung" (Freitag).

"Für den Industrie- und Exportstandort Deutschland ist es essentiell, die Infrastruktur von damals auf die Anforderungen von heute anzupassen", sagte Özdemir. "Die Bundesregierung hat allerdings bisher hauptsächlich einen Sanierungsstau vorzuweisen und die Verlagerung des Schwerlastverkehrs auf die Schienen verpennt."

Während eines Unwetters war am Dienstag in Genua ein etwa 180 Meter langer Abschnitt eines viel befahrenen Viadukts eingestürzt und hatte etliche Fahrzeuge in die Tiefe gerissen. Mindestens 38 Menschen kamen ums Leben./yyzz/DP/stk