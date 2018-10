Verkehrsministerium zeichnet Discounter NORMA als offiziellen Sicherheitspartner aus / Discounter aus Nürnberg macht modernes Schutzsystem zur verbindlichen Pflicht (FOTO)

Nürnberg (ots) -Viel Beifall für NORMA in Berlin: Von Minister Andreas Scheuerwurde der Discounter aus Nürnberg heute zum offiziellenSicherheitspartner des Bundesministeriums für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) ernannt. Als engagierter Teilnehmer an der"Aktion Abbiegeassistent" setzt sich NORMA für erheblich mehr Schutzder Verkehrsteilnehmer ein: Spediteure, die zur Versorgung derbundesweiten NORMA-Filialen und -Niederlassungen tätig sein möchten,sind seit Mitte des Jahres verpflichtet, ihren LKW-Fuhrpark mit denmodernsten Abbiegeassistenten auszurüsten. Schon seit Beginn 2018schafft NORMA im eigenen Fuhrpark nur LKW mit diesemrichtungsweisenden Schutzsystem an.Die Wirkung der elektronisch gesteuerten Abbiegeassistenten istlebensrettend und proaktiv: Die hochmodernen Systeme schalten densogenannten toten Winkel weitestgehend aus, der in derUnfallforschung als Hauptverursacher bei Abbiegeunfällen gilt. ImStraßenverkehr setzt sich diese Technologie beiverantwortungsbewussten Unternehmen wie NORMA konsequent durch: Miteinem Signalton des Abbiegeassistenten wird der LKW-Fahrer inEchtzeit davor gewarnt, wenn neben seinem Fahrzeug im toten Winkeleine akute Personengefährdung erkannt worden ist. Verantwortungsvollund zukunftsorientiert auf allen Feldern von Beschaffung, Vermarktungund Logistik zu handeln, schreibt NORMA bereits seit vielen Jahrenausdrücklich in seinen Unternehmensleitlinien fest.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden dieKunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikelnz. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oderaktuelle Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell