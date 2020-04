Verkehrsministerium beruft neuen Chef der Fördergesellschaft NOW

Berlin (ots) - Die wichtigste Gesellschaft des Bundes zur Förderung der Elektromobilität bekommt einen neuen Chef: Kurt-Christoph von Knobelsdorff wurde am Mittwoch vom Aufsichtsrat der NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie als Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Das wurde dem Fachdienst "Tagesspiegel Background Mobilität & Transport" vom Bundesverkehrsministerium bestätigt. Der 52-jährige von Knobelsdorff soll seine neue Stelle am 15. Mai antreten. Er folgt auf den langjährigen Geschäftsführer Klaus Bonhoff, der vor einigen Monaten als Leiter der Grundsatzabteilung ins Verkehrsministerium gewechselt war. Der neue NOW-Chef von Knobelsdorff hat große politische Erfahrung. Der Volkswirt arbeitete als Referent für Steuerfragen beim damaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Oswald Metzger. Nach Stationen beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), beim Verband der Familienunternehmer und der IHK Berlin wurde von Knobelsdorff 2011 Staatssekretär bei der Berliner Wirtschaftssenatorin Sybille von Obernitz (parteilos, für CDU). Nachdem diese schon nach einem Jahr um ihre Entlassung gebeten hatte, wurde von Knobelsdorff Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium von Schleswig-Holstein. Zuletzt leitete er die Energieabteilung im brandenburgischen Wirtschaftsministerium. In beiden Bundesländern setzte er sich stark für grünen Wasserstoff ein, der dort wegen hoher Windstromerzeugung Potenzial hat. Bei der NOW wird er aber auch die Anliegen der batterieelektrischen Mobilität vertreten. Die Bundesgesellschaft treibt seit ihrer Gründung 2008 die Entwicklung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie voran, arbeitet seit einigen Jahren aber auch verstärkt an den Themen Batteriefahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Sie koordiniert die einschlägigen Förderprogramme des Verkehrsministeriums.Bei Rückfragen: Tagesspiegel-Newsroom, 030 290 21 14 908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/2790/4578839OTS: Der TagesspiegelOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell