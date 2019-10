Verkehrsminister setzt Bahnchef Ultimatum für Verbesserungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Verkehrsminister Andreas Scheuer hat in einem Brief an Bahnchef Richard Lutz seinen Unmut geäußert und mahnt Verbesserungen bei der Deutschen Bahn an. Scheuer setzt laut eines Berichts der "Bild am Sonntag" dem Manager ein Ultimatum: Bis 14. November solle er Konzepte für weitreichende Veränderungen in der Arbeit des Unternehmens vorstellen. Laut "Bild am Sonntag" fordert Scheuer für mehrere Bereiche konkrete Lösungen.

So erwarte der Minister im Schienengüterverkehr ein klares Konzept, mit konkreten Maßnahmen "zur Behebung der aktuellen Probleme" wie stehende Züge, schlechtes Fahrzeugmaterial, Personalmangel, nicht funktionierende Produktionsstruktur. Bei DB Regio fordert er Lösungen der aktuellen Probleme wie Zugverspätungen und -ausfälle, Lieferverzögerungen und Personalmangel, so die Zeitung weiter. Das bisherige Konzept des Vorstandes im Bereich Instandhaltung solle beschleunigt werden. Bei der Unternehmensstruktur sollten laut "Bild am Sonntag" zudem "ineffiziente Führungsebenen" mit dem Ziel einer flachen und übersichtlichen Hierarchie abgebaut werden, um einfachere Entscheidungswege zu bekommen. Weder Bahn noch Ministerium wollten sich auf Anfrage der Zeitung dazu äußern.

