Verkehrsminister sehen Diesel-Hersteller in der Verantwortung

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Verkehrsminister von Bund und Ländern wollen in der Diesel-Krise die Autohersteller nicht aus der Verantwortung entlassen.



Es werde jedoch noch längere Zeit dauern, bis Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Pkw der Abgasnorm Euro 5 möglich würden, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag in Hamburg. Gegenwärtig gebe es keinen genehmigungsfähigen Hardware-Nachrüstsatz. Man brauche mindestens eineinhalb Jahre, bis ein solcher entwickelt und vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) genehmigt sei. Für Diesel-Pkw ausländischer Hersteller lohne sich eine Nachrüstung generell nicht. Einfacher sei hingegen die Nachrüstung von Lkw, Bussen und Lieferfahrzeugen.

Die Verkehrsminister hatten sich zwei Tage lang in Hamburg durch eine umfangreiche Tagesordnung gearbeitet. Auf dem Airbus-Gelände im Stadtteil Finkenwerder informierten sie sich unter anderem über die Einsatzmöglichkeiten von Drohnen sowie über mögliche Lufttaxis./egi/DP/jha/