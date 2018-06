Verkehrsminister plant Programm für bundesweite Fahrrad-Schnellwege

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will die Möglichkeiten für den Radverkehr in Deutschland verbessern. "Ich will den Fahrradverkehr stärker fördern", sagte Scheuer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Wir brauchen mehr Radschnellwege. Für den Ausbau stellen wir in diesem und im nächsten Jahr jeweils weitere 25 Millionen Euro zur Verfügung."

In den großen Städten sei bereits heute ein Trend weg vom eigenen Auto zu beobachten. "Das Fahrrad ist eine gute Alternative", so der CSU-Politiker. Der gute alte Drahtesel erlebe "eine riesen Renaissance als High-Tech-Vehicle".

Foto: über dts Nachrichtenagentur