Fehmarn/Ostholstein (ots) -BELTRETTER-Bewegung kürt Bundesverkehrsminister zum "Betonkopf desJahres" +++ Festhalten an Staatsvertrag zum Fehmarnbelttunnel trotzaller Risiken und Gefahren für Umwelt und Ferienregion bedürfe schonbesonderen Maßes an Starrsinn +++ Dobrindt-Büste auf Insel Fehmarnmit Blick auf das Ostseegebiet präsentiert, das zu einer der größtenBaustellen Europas werden würde +++Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt ist "Betonkopf desJahres". Die BELTRETTER (beltretter.de), eine Bewegung aus Kommunen,Organisationen, Unternehmen und Parteien gegen den gigantischen undMilliarden Euro teuren Fehmarnbelttunnel, haben dem CSU-Politikerjetzt diesen zweifelhaften "Ehrentitel" verliehen. Eine fast 2 Meterhohe Betonbüste des Verkehrsministers ist auf der Insel Fehmarnpräsentiert worden - mit Blick auf das Ostseegebiet, das zu einer dergrößten Baustellen Europas werden würde. Karin Neumann, Sprecherinder BELTRETTER: "Trotz aller Zweifel, Gefahren, explodierenden Kostenund befürchteten Schäden an der Umwelt und an einer der wichtigstenFerienregionen Deutschlands hält Dobrindt an dem waghalsigenTunnelprojekt fest. Er verweist auf einen verstaubten und langeüberholten Staatsvertrag mit Dänemark. So viel Sturheit und Starrsinngehören in besonderer Weise gewürdigt."Für den Fehmarnbelttunnel soll der Ostseeboden auf einer Länge von18 Kilometern tief und breit ausgebaggert werden. Im Boden gebundeneSchwermetalle, Quecksilber und Pestizide würden dann aufgewirbelt unddie Ostsee würde sich auf Jahre weithin eintrüben - mit drastischenKonsequenzen für das fragile Ökosystem, für Artenvielfalt und für dieohnehin bedrohten Fischbestände. Zudem würde die zum Belttunnelführende, sich noch in Planung befindende Güterbahntrasse dieUrlaubsorte der Lübecker Bucht beeinträchtigen und die Ferienregionnicht nur gefährden, sondern ihr die Existenzgrundlage rauben. Dabeibestehen erhebliche Zweifel daran, dass der Fehmarnbelttunnel - erwäre der längste Absenktunnel der Welt - jemals wirtschaftlichbetrieben werden kann. Die zugrundeliegenden Verkehrsprognosen sindimmer wieder selbst von Experten infrage gestellt worden. MalinBinding, ebenfalls BELTRETTERin: "Der Staatsvertrag enthält eineKündigungsklausel. Deutschland kann ihn kündigen, wenn sich dieRahmenbedingungen eklatant verändert haben. Das ist mehrfachgeschehen. Die Kosten sind explodiert. Die Verkehrsprognosen habensich immer wieder verändert. Dobrindt und die gesamte Bundesregierungmüssen jetzt endlich betonhart Kante zeigen und aus dem Projektaussteigen."Die freischaffende Künstlerin Rosa Treß hat die Dobrindt-Büstegestaltet. Treß wurde in Bad Oldesloe geboren und ist sonst eher alsHolzbildhauerin tätig. Rosa Treß: "Ich liebe die Ostsee und Fehmarn.Beide sind in dramatischer Gefahr. Deshalb ist es mir eineHerzensangelegenheit, einen Beitrag dazu zu leisten, ganz Deutschlandauf die hier drohende Katastrophe aufmerksam zu machen." DerBeton-Dobrindt ist jetzt in Presen auf Fehmarn zu sehen. Irgendwannsoll er auf Wanderschaft gehen und auch in anderen RegionenDeutschlands präsentiert werden, die von zweifelhaften Großprojektenbedroht werden.