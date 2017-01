Verkehrsgerichtstag in Goslar: ADAC plädiert für Musterklagen als Konsequenz aus der Abgaskrise

München (ots) - Die zahlreichen gerichtlichen Auseinandersetzungenum manipulierte Diesel-Abgaswerte, die zu widersprüchlichen Urteilengeführt haben, belegen die Notwendigkeit eines kollektivenRechtsinstruments für Verbraucherangelegenheiten in Deutschland. Zudiesem Schluss kommt der ADAC, der betroffenen Mitgliedern seit mehrals einem Jahr beratend zur Seite steht."Die Abgaskrise zeigt, dass auf dem Feld des kollektivenRechtsschutzes in Deutschland akuter Handlungsbedarf besteht", sagteUlrich Klaus Becker, Vizepräsident für Verkehr beim ADAC. "Mit Blickauf den Automobilstandort Deutschland sollte die Politik ihrerVerantwortung gerecht werden und Musterverfahren gesetzlichermöglichen. Das würde deutschen Autofahrern in Zukunft langwierigeund kostenintensive Prozesse ersparen."Der Abgasskandal hat zu einer tiefen Verunsicherung derVerbraucher geführt und setzt die Automobilindustrie kaumkalkulierbaren finanziellen Risiken aus. GrößtmöglicheRechtssicherheit und Verlässlichkeit muss für Autobesitzerhierzulande das Ziel sein. Während in den USA hoheSchadenersatzzahlungen möglich sind, können betroffene Autobesitzerin Deutschland nur über eine Individualklage zu ihrem Recht kommen.Dieser Weg birgt jedoch das Risiko hoher Prozesskosten.Ein kollektives Rechtsinstrument könnte die Verunsicherung vonAnfang an entschärfen und das Bestehen von Ansprüchen klären. Dabeibietet vor allem die Musterfeststellungsklage die Möglichkeit,komplexe und teure Beweisfragen verbindlich zu entscheiden. Der ADACsetzt sich seit 2015 dafür ein, die Empfehlung der EuropäischenKommission zum kollektiven Rechtsschutz umzusetzen. Ein Instrumentdieser Rechtsdurchsetzung könnte zur Klärung vieler Fälle beitragen,ohne eine Vielzahl ähnlich gelagerter Prozesse führen zu müssen. Zieleines solchen Gruppenverfahrens ist es nicht, möglichst hoheEntschädigungszahlungen der beklagten Unternehmen zu erreichen,sondern komplexe Sachverhalte möglichst effizient und zügigaufzuarbeiten.Pressekontakt:Andreas HölzelADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationTel.: +49 (0)89 7676 5387E-mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell