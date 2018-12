Verkaufsschlager Weihnachtsstern: Im November und Dezember behauptet der Winterblüher seit 20 Jahren einen Spitzenplatz (FOTO)

Bonn (ots) -Mit rund 32 Mio. verkauften Exemplaren pro Jahr bleibt derWeihnachtsstern eine der Lieblingspflanzen der Deutschen. Im Rankingder am häufigsten verkauften blühenden Zimmerpflanzen belegt derWinterblüher in Deutschland den zweiten Platz nach der Orchidee, unddas, obwohl der Verkaufszeitraum des schönen Sterns nur wenige Wochenumfasst. In den Monaten November und Dezember ist der Weihnachtssternseit mehr als 20 Jahren unangefochten die Nummer Eins.Im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen konnte der Weihnachtssternseine relativen Marktanteile über die letzten 20 Jahre hinwegbehaupten bzw. sogar steigern. So liegt sein Marktanteil amGesamtmarkt blühende Zimmerpflanzen in den letzten beiden Monaten desJahres seit rund 20 Jahren konstant bei fast 50 Prozent. Dasbedeutet, dass im November und Dezember fast jede zweite hierzulandegekaufte blühende Zimmerpflanze ein Weihnachtsstern ist. Ein genauerBlick in die Statistiken der Gesellschaft für Konsumforschung e.V.(GfK) zeigt: Im November 1997 lag der Anteil des Weihnachtssterns anden gekauften blühenden Zimmerpflanzen bei 47 Prozent, im November2017 bei 46 Prozent. Im Dezember 1997 entfielen 43 Prozent allergekauften blühenden Zierpflanzen auf Weihnachtssterne, im Dezember2017 waren es 47 Prozent.Über das Gesamtjahr hinweg hat der Weihnachtsstern in den letztenJahren sogar Marktanteile hinzugewonnen. Lag der Marktanteil desWeihnachtssterns vor zehn Jahren nach Angaben von ZVG/AMI bei siebenProzent, waren es 2017 ganze zehn Prozent.Stars for EuropeStars for Europe (SfE) ist die Marketinginitiative dereuropäischen Weihnachtssternzüchter Dümmen Orange, Selecta One,Beekenkamp und Syngenta, unterstützt von MNP Flowers. Die Initiativewurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, den Weihnachtsstern-Absatzin Europa zu fördern und langfristig zu sichern. Aktivitäten von SfEgibt es zurzeit in 16 europäischen Ländern. In Deutschland,Frankreich, Polen und Schweden werden die Marketingmaßnahmen imRahmen der Kampagne "Sterne verbinden Europa" von der EU gefördert.Der Inhalt dieser Presseinformation gibt allein die Meinung desAutors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist. DieEuropäische Kommission und die Agentur für Verbraucher, Gesundheit,Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) haften nicht für die etwaigeVerwendung der darin enthaltenen Informationen.Pressekontakt:Pressebüro Stars for EuropeGodesberger Allee 142-148 | 53175 BonnFon: 0800 24 12 100Mail: presse@stars-for-europe.euWeb: www.starsuniteeurope.euFacebook: MyPoinsettiaOriginal-Content von: Stars for Europe GbR, übermittelt durch news aktuell