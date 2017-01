Verkaufsprozess für die HSH Nordbank hat begonnen

Weitere Suchergebnisse zu "Citigroup":

HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Der Verkaufsprozess für die HSH Nordbank hat am Montag offiziell begonnen.



In Anzeigen in mehreren Finanzzeitungen wurden mögliche Käufer aufgefordert, bis zum 27. Februar ihr Interesse bei der Citigroup als Beraterin der Verkäufer anzugeben. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein müssen die HSH Nordbank als Auflage der EU bis zum 28. Februar 2018 weitgehend zu veräußern. Die möglichen Käufer sollen vom 17. Februar an weitere Informationen über die Bank erhalten und bis zum 31. März erste Angaben machen. Dann folgt ein mehrstufiger Prozess, an dessen Ende ein Investor ausgewählt werden soll.