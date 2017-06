Verkaufsaktionen: Auswege aus der Abhängigkeit / Oliver Wyman-Analyse zum Preiswettbewerb im Einzelhandel (FOTO)

München (ots) -Verkaufsaktionen kosten Einzelhändler erheblich mehr als gemeinhingedacht: Mit zunehmender Zahl steigt der Kannibalisierungsgrad undder Gewinn sinkt. Eine internationale Oliver Wyman-Analyse zeigt: Nurzwei von drei Aktionen fördern überhaupt den Absatz. Noch fällt demEinzelhandel der Verzicht auf das traditionelle Mittel zurkurzfristigen Ankurbelung des Umsatzes schwer. Doch in sechsSchritten lässt sich die Abhängigkeit überwinden."Schnäppchenjagd", "Preisknüller" oder schlicht "Angebot derWoche" - kaum ein größerer Einzelhändler verzichtet auf regelmäßigeAktionen mit wohlklingendem Namen. Aktionswaren machen ein Vierteldes Umsatzes im deutschen Lebensmitteleinzelhandel aus - fast 80Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Was die Verbraucher auf denersten Blick freut, untergräbt auf Dauer die wirtschaftliche Basisdes Handels. Denn eine Steigerung der Teilnahme an Aktionen um zehnProzentpunkte reduziert dessen knapp kalkulierten Gewinn um einenganzen Prozentpunkt. Erstmals hat die Strategieberatung Oliver Wymannun in einer globalen Analyse untersucht, wie Aktionen insgesamtwirken und hat zahlreiche Mythen widerlegt. So stabilisieren Aktionenweder auf Dauer den Absatz noch erhöhen sie die Ausgabebereitschaftder Konsumenten. Sirko Siemssen, Partner und Handelsexperte beiOliver Wyman, warnt daher: "Aktionen sind die Droge desEinzelhandels. Sie wirken kurzfristig, doch mit zunehmendem Gebrauchwächst die Abhängigkeit und der Entzug wird immer schwieriger. Nachlängerem Missbrauch beginnt die Droge, das System zu zerstören."Der Analyse zufolge gehen viele Einzelhändler davon aus, mitSonderaktionen den Absatz des rabattierten Artikels um ein Vielfacheserhöhen zu können. In Wahrheit verdoppelt er sich nur. DieVerbraucher kaufen gezielt Aktionsware und erhöhen nicht wie erhofftihre Gesamtausgaben. Die Elastizität von Aktionen sinkt; derKannibalisierungsgrad stieg in den vergangenen zehn Jahren um 20Prozent. Ein Drittel aller Aktionen fördert inzwischen überhauptnicht mehr den Absatz sondern reduziert nur den Gewinn vorLieferantenfinanzierung.Aktionen fördern Konsum stark zuckerhaltiger ProdukteAuch für Verbraucher hat der Siegeszug der Aktionen eineSchattenseite. Gemäß der internationalen Untersuchung von OliverWyman sind Warengruppen mit überdurchschnittlichem Zuckergehaltzweimal so häufig Bestandteil von Aktionsprogrammen wie andere. DerKonsum stark zuckerhaltiger Produkte steigt infolge von Aktionen um60 Prozent - und das in einer Zeit, in der sich Politik undGesellschaft immer stärker mit den negativen Folgen ungesunderErnährung beschäftigen.Vor diesem Hintergrund empfiehlt Rainer Münch, Partner bei OliverWyman, eine Umkehr: "Einzelhändler können die Abhängigkeit vonAktionen überwinden. Wenn sie es richtig anpacken, verbessern sie soihr Preis-Leistungs-Verhältnis und verschaffen sich einenWettbewerbsvorteil. Damit verhindern sie Absatzrückgänge, reduzierenihre Kosten und die Komplexität des Betriebs." Der Berater schlägtein sechsstufiges Vorgehen vor. Zu Beginn gehe es darum, zum einenden Stellenwert von Aktionen im Rahmen des Gesamtangebots sowie zumanderen deren tatsächlichen Nutzen für das operative Geschäft zuverstehen. Häufig zeige sich bereits an dieser Stelle, dassKannibalisierung, Bevorratungs- und Verbundeffekte die positiveWirkung des Umsatzanstiegs und der Lieferantenfinanzierungzunichtemachen.Datenbasierte Entscheidungen treffenDieses Wissen versetzt Einzelhändler in die Lage, ihrAktionsprogramm zu straffen und alternative Wege auszuloten. Soeignen sich Dauerniedrigpreise beispielsweise für Warengruppen mitbislang hohen Teilnahmequoten bei Aktionen und einerLieferantenfinanzierung in Höhe von mehr als 80 Prozent der Rabatte.Dauerhaft stabile Preise lassen sich nur in Verhandlungen mitLieferanten erreichen; nach Erfahrungen der Berater sind vielemittlerweile offen für neuartige Kooperationsmodelle. Parallel könnenEinzelhändler mit verstärkten Investitionen in digitale Technologienihre analytische Kompetenz verbessern und so die Genauigkeit vonPrognosen bei Aktionen erhöhen. Branchenexperte Siemssen erklärt:"Die Überwindung der Abhängigkeit von Aktionen ist alles andere alseinfach. Doch sie ist möglich, wenn Unternehmen systematisch einemdatenbasierten Ansatz folgen."Pressekontakt:Maike WiehmeierCommunications Manager DACHOliver WymanTel. +49 89 939 49 464maike.wiehmeier@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell