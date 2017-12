Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt Donnerstag

BERLIN (dpa-AFX) - An diesem Donnerstag beginnt offiziell der Verkauf von Böllern und Silvesterraketen in Deutschland für den Jahreswechsel 2017/18. Käufer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.



Die vom 28. bis 30. Dezember angebotenen Waren müssen von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) oder einer vergleichbaren europäischen Behörde zugelassen sein. Die deutsche Feuerwerksbranche rechnet mit einem gleichbleibend hohen Silvesterumsatz von 137 Millionen Euro in diesem Jahr. "Die Hoffnung ist, dass wir das hohe Niveau des Vorjahres wieder erreichen", sagte der Geschäftsführer des Verbands der Pyrotechnischen Industrie (VPI), Klaus Gotzen./gth/DP/men