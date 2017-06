Verkauf von Opel an PSA schon Ende Juli möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

MAINZ/RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Die Übernahme des Autoherstellers Opel durch den französischen PSA -Konzern könnte bereits im Sommer über die Bühne gehen.



Der 31. Juli sei der frühest mögliche Zeitpunkt, sagte ein Opel-Sprecher am Donnerstagabend. Bis dahin müssten allerdings alle Voraussetzungen erfüllt sein, insbesondere die Freigabe durch die Kartellbehörden. Dies sei in einem Brief des Opel-Managements der Belegschaft mitgeteilt worden. Bisher war nur die zweite Jahreshälfte als Zeitraum genannt worden. Zuvor hatte die Mainzer "Allgemeine Zeitung" (AZ) online über das Datum berichtet.

Unter anderem sei auch eine Einigung in der Frage der Patente für Opel-Modelle erzielt worden, die dem bisherigen Mutterkonzern General Motors (GM) gehören. In dieser Woche seien auch Infoveranstaltungen für die Mitarbeiter zum Betriebsübergang abgehalten worden, die zuvor wegen offener Details verschoben werden mussten, sagte der Sprecher.