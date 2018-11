Verkauf von Immobilienportfolios: Online-Kreditmarktplatz Debitos erweitert Handelsklassen

Frankfurt am Main (ots) - Die Debitos GmbH (www.debitos.de) führteine zusätzliche Handelsklasse ein: Über den FrankfurterB2B-Kreditmarktplatz können ab sofort auch Immobilienportfolios anein breites Investorennetzwerk online versteigert werden. Gestartetwar das Unternehmen 2013 als reiner Zweitmarkt für ausgefalleneKredite - mittlerweile werden über Debitos Kredite aller Artverkauft, beispielsweise Peforming Loans, Schuldscheindarlehen undjetzt eben auch Immobilienassets. "Die Anfragen von Verkäufer- alsauch von Käuferseite haben in den vergangenen Monaten immer weiterzugenommen. Deshalb haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazuentschlossen, diesen Schritt jetzt zu gehen. Aktuell laufen bereitsImmobilientransaktionen aus Italien, Spanien, Griechenland undDeutschland im Wert von mehr als 100 Millionen Euro auf unseremMarktplatz", sagt Debitos-Gründer und Geschäftsführer Timur Peters.Die Nachfrage nach Immobilieninvestments ist aktuell sehr hoch:Auch bekannte Großinvestoren sind an solchen Assets aus deneuropäischen Krisenländern momentan stark interessiert. Als Verkäuferder Immobilienportfolios kommen vorrangig Banken in Frage, denn dieFinanzhäuser sind in Zugzwang. "Seit Ausbruch der Finanzkrise habenviele Banken Immobilien aus Zwangsversteigerungen ausgelöst undsuchen nun händeringend nach Käufern, weil es vielerorts keinenfunktionierenden Immobilienmarkt gibt. Diese Arbeit nehmen wir ihnengerne ab", so Peters. Aber nicht nur mit Banken steht Debitos imengen Austausch: Auch mit Real Estate Asset Managern kooperiert dasFrankfurter FinTech mittlerweile in allen Teilen Europas. "Wir habenuns in den vergangenen Monaten und Jahren ein breites Netzwerkaufgebaut, von dem wir jetzt profitieren", bestätigtDebitos-Managing Director Peter Riedel.Über Debitos:Debitos ist ein Sekundärmarkt, der es Unternehmen, Banken undFonds ermöglicht, ihre liquiden und illiquiden Kredit- undImmobilienprodukte über einen auktionsbasierten Online-Marktplatz zuverkaufen. Aufgrund der Digitalisierung des Verkaufsprozesses sinddie Kreditportfolios im Regelfall nach wenigen Wochen auf derPlattform handelbar; bei traditionellen Verkaufswegen werden häufigmehrere Monate benötigt. Die Debitos GmbH stellt denGeschäftspartnern dabei eine Vielzahl an Instrumenten zur Verfügung -von der Datenaufbereitung und Analyse bis hin zu Q&A-Tools,standardisierten Datentemplates und Verträgen. Diese ermöglicheneinen schnellen und transparenten Onlinehandel der Portfolios.Debitos wurde 2010 in Frankfurt gegründet. Seither wurden über 260Transaktionen mit einem Nominalwert von mehr als 4 Milliarden Euroüber den Online-Marktplatz durchgeführt. Mittlerweile bieten beiDebitos schon mehr als 550 Investoren aus aller Welt auf die zumVerkauf angebotenen Forderungen.Weitere Informationen unter www.debitos.dePressekontakt:Jens SeckerBrunoMedia GmbHMartinstraße 1755116 MainzPhone: +49 (0) 6131 9302833Mail: secker@brunomedia.deOriginal-Content von: Debitos GmbH, übermittelt durch news aktuell