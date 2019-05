Nach dem Verkauf von Frutarom für 7,1 Milliarden US-Dollar kommt Ori Yehudai als aktiver Vorsitzender des Aufsichtsrats und Investor zur Sade Group

Ness Ziona, Israel (ots/PRNewswire) - Ori Yehudai: "Ich habe einUnternehmen genommen, das einmal 3 Millionen US-Dollar wert war, undhabe es 2018 für 7,1 Milliarden US-Dollar an IFF verkauft. Ich glaubefest daran, dass der Erfolg unseres Cannabis-Unternehmens auf einemUnternehmen der Pharma-Industrie mit den höchsten Standards aufgebautwerden kann. Wir hatten zwei solcher Anlagen und ich weiß, wovon ichrede. Einige der Unternehmen, die derzeit am Markt sind, wissen nichtunbedingt, was es heißt, die Standards zu erfüllen und wie man eindauerhaft erfolgreiches Engagement aufbaut."Der ehemalige CEO und Aktionär von Frutarom, Ori Yehudai, nimmtgerade sein Engagement für ein neues Unternehmen in der Welt desCannabis auf. Nachdem er im vergangenen Jahr ein erfolgreichesUnternehmen für 7,1 Milliarden US-Dollar verkauft hat, investiert ernun als Partner der Sade Group und übernimmt dort die Rolle einesActive Chairman, um den Konzern zum Erfolg zu führen. Gemeinsam mitihm kommt auch der Multi-Milliardär und international tätigeGeschäftsmann Yakir Gabay, ein deutscher Immobilien-Tycoon, der einerder Hauptaktionäre und Partner der Sade Group ist. Ebenfalls dabeiist der Geschäftsmann Ran Nussbaum, Mitgründer und Managing Partnerder The Pontifax Group, eine Kapitalgesellschaft, die in Pharma- undLife-Sciences-Unternehmen investiert. Mit gemeinsamen Kräften sammeltdas Unternehmen derzeit Geld ein, um neue Akquisitionen durchführenzu können. Laut Quellen, die dem Unternehmen nahestehen, wirderwartet, dass demnächst noch mehr Finanzmittel in erheblichem Umfangeingesammelt werden, mit denen Pläne zur Ausweitung des Geschäfts aufdem europäischen Markt und auf anderen Märkten umgesetzt werdenkönnen.Die Sade Group ist ein komplett vertikal aufgestelltesUnternehmen, das sämtliche Bereiche von Samen bis hin zuPharma-Produkten auf Cannabis-Basis abdeckt. Das Unternehmen stehtbereit, eines der fortschrittlichsten und auf Qualität ausgerichtetesUnternehmen für medizinisches Cannabis zu werden. Das hier vorhandeneWissen über die Hanfpflanze - von der Genetik bis zu möglichenEndprodukten - ermöglicht es dem Unternehmen, hervorragende Produkteauf den Markt zu bringen und Fortschritte in der Patientenversorgungzu erreichen. Die Sade Group ist auf Grundlage seines Wissens überden Anbau zu Forschungszwecken immer weiter gewachsen - und hatdieses Wissen genutzt, um weltweit größer und kommerziellerfolgreicher zu werden. Mit den aktuellen Plänen, mithilfeklinischer Forschung einzigartige Cannabisstämme zu entwickeln, undder Übergang hin zu einer industriellen Produktion wird dasUnternehmen in jedem Fall in die Lage versetzen, eine weithinanerkannte Marke aufzubauen. Das Unternehmen plant, Vertriebskanälein den Bereichen Medizin, Nahrungsmittel und Kosmetika aufzubauen.Ori Yehudai fügte hinzu: "Nachdem ich mir diese sehr junge Branchegenau angeschaut habe, habe ich mich schließlich entschieden, einUnternehmen mit einer ausgereiften Strategie und einem gutausgebildeten, multidisziplinären Team zu gründen, mit dem Sade aufdiesem Gebiet faktisch der Marktführer sein wird. In den nächstensechs Monaten werden wir die Gründungsphase des Unternehmens hinteruns lassen, und es kann dann zu einem der weltweit führendenUnternehmen werden. Dafür benötigen wir zwar einiges an Kapital, aberdas werden wir aufbringen."Pressekontakt:erhalten Sie unter:Tel.-Nr. 305-933-4646 / E-Mail: sadegroupinfo@gmail.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/887922/Sade_Group.jpgOriginal-Content von: Sade Group, übermittelt durch news aktuell