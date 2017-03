Verkauf von Elektrowerkzeugen zieht dank Bauboom kräftig an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank des Baubooms und der guten Konjunktur haben die Werkzeughersteller in Deutschland deutlich bessere Geschäfte gemacht.



Der Umsatz sei 2016 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf rund 800 Millionen Euro gestiegen, sagte der Geschäftsführer der Fachverbandes Elektrowerkzeuge, Christian Eckert. Es geht hierbei um Profi-Werkzeuge vor allem für Handwerker; Amateurgeräte sind in dem Umsatz nicht enthalten. Akku-Werkzeuge liefen sehr gut, bei kabelgebundenen Geräten war das Plus hingegen schwächer./wdw/DP/zb