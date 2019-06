Der Verkauf von Beteiligungen an Private-Equity-Managementgesellschaften ist in Ordnung, sagen Limited Partners (LPs) - vorausgesetzt, die Motivation des General Partners (GP) ist die richtige (FOTO)

London (ots) -- Investoren sind zunehmend bereit, ihre bestehenden GPs bei derEinführung neuer Produkte zu unterstützen- Fehlbewertungen und Informationsmangel sind bei GP-geführtenSecondaries die größten Bedenken der LPs- Mangelnde Klarheit über die Bedeutung von "ESG" stellt fürInvestoren ein wachsendes Problem dar- Das Ziel der Mitarbeiterdiversität in ihren Organisationen hatfür LPs und GPs gleichermaßen höchste PrioritätZwei Drittel der Investoren sind grundsätzlich bereit,Entscheidungen von GPs zum Verkauf von Beteiligungen anManagementgesellschaften zu unterstützen. Voraussetzung für dieseBereitschaft ist allerdings, dass damit der Generationswechsel imUnternehmen erleichtert oder die Ressourcen gestärkt werden sollen,die der Manager auf seinen Markt konzentriert. Dies ist eineSchlussfolgerung der 30. Ausgabe des Global Private Equity Barometersvon Coller Capital. Im Gegensatz dazu hält es nur ein Drittel der LPsfür richtig, wenn ein Manager Anteile an seinerManagementgesellschaft verkauft, um Eigenanlagen zu finanzieren oderneue Produkte auf den Markt zu bringen.Das soll nicht heißen, dass Investoren die Markenerweiterung durchihre Fondsmanager ablehnen: Über die Hälfte der LPs ist inzwischeneher bereit, neue Private-Equity-Produkte ihrer Portfolio-GPs zuunterstützen, als dies noch vor fünf Jahren der Fall war. Der Grunddafür ist klar: Fast alle Investoren sagen, dass, wenn siePortfolio-GPs bei neuen Produktangeboten unterstützt haben, dieAnlageerträge im Allgemeinen ihren Erwartungen entsprachen oder sieübertrafen.Eine weitere aktuelle Entwicklung in den LP-GP-Beziehungen, dieUmstrukturierung bestehender Private-Equity-Fonds, hat sich nun vonder Peripherie in den Mainstream der Private-Equity-Welt verschoben,wie das Barometer zeigt. Zwei Drittel der nordamerikanischen LPs undfast drei Viertel der europäischen LPs haben inzwischen mit einemoder mehreren GP-geführten Secondaries in ihren PrivateEquity-Portfolios zu tun gehabt. LPs akzeptieren, dass dieseTransaktionen ein fester Bestandteil der Private-Equity-Spartegeworden sind. Dabei sind sie sich sowohl der Risiken als auch derChancen solcher Transaktionen bewusst. Investoren sagen, dass ihregrößten Bedenken bei zukünftigen von GPs geführten Transaktionen dieMöglichkeit von Fehlbewertungen oder unzureichende Informationensind, die eine wirklich fundierte Entscheidung unmöglich machen.Das Barometer zeigt, dass Investitionen in die AnlageklassePrivate Equity immer höhere Ansprüche an die Investoren stellen. ZweiDrittel der Limited Partner weisen auf eine höhere Arbeitsbelastungals noch vor fünf Jahren hin, und viele Aspekte desPrivate-Equity-Portfoliomanagements erweisen sich alsherausfordernder. Drei Viertel der LPs verbringen mehr Zeit mitManagement und Verwaltung ihrer Portfolios, drei von fünf mit derPrüfung möglicher Gelegenheiten für Co-Investitionen."Die Starrheit, die die Anfänge der LP-GP-Beziehungenkennzeichnete, ist verschwunden", kommentiert Jeremy Coller, ChiefInvestment Officer von Coller Capital. "Investoren vertiefen ihrePartnerschaften mit einzelnen Managern und werden bei der Verwaltungihrer Portfolios deutlich proaktiver. Der Nachteil für die LPs selbstist, dass auch ihre Arbeitsbelastung in fast allen Bereichen immergrößer wird."LP-GP-PartnerschaftenLPs sagen, dass die Vorteile, die sie aus ihren Beziehungen zu GPsziehen, weit über die rechtlichen Anlagekonditionen hinausgehen. Vorallem der Wert, den Investoren Co-Investment-Angeboten ihrer GPsbeimessen, ist deutlich: Drei Viertel der LPs geben an, dass sie vonsolchen Co-Investitionen profitiert haben. Im Hinblick auf weitere"außervertragliche" Vorteile geben zwei Drittel der LPs an, dass auchMarkteinblicke und der Wissenstransfer von ihren GPs wertvoll für siesind."Der Gleichklang der Interessen von LPs und GPs ist wichtiger dennje, da Investoren ihre Private-Equity-Allokationen aufstocken,zunehmend Anlagen bei ihren bestehenden GPs machen und sich anFonds-Restrukturierungen beteiligen", sagt Michael Schad, Partner beiColler Capital.ILPADie Beiträge, die die Institutional Limited Partners Association(ILPA) zur Weiterentwicklung der Private-Equity-Branche beigesteuerthat, werden von Investoren weithin anerkannt. 86 Prozent sagen, dassder LP-Verband in den letzten zehn Jahren eine wichtige Rolle indieser Hinsicht gespielt hat. (Rund die Hälfte der Investoren, dieauf die Befragung in der Sommerausgabe 2019 des Barometersgeantwortet haben, sind derzeit ILPA-Mitglieder.)Im Hinblick auf zukünftige Prioritäten wünschen sich über 80Prozent der LPs, dass die ILPA einen Schwerpunkt auf die Erstellungstandardisierter Vorlagen für die Berichterstattung vonPrivate-Equity-Fonds und die rechtlichen Anlagekonditionen in LimitedPartnership Agreements setzt.ESG und Vielfalt im Bereich Private EquityESG-Themen werden bei Investitionsentscheidungen in derAnlageklasse Private Equity immer wichtiger, aber die uneinheitlicheVerwendung des Begriffs "ESG" ist dabei nicht hilfreich. Die Mehrheit(60 Prozent) der LPs glaubt, dass die zunehmende Unklarheit diesesKonzepts zu Problemen für die Investoren geführt hat oder dies inZukunft der Fall sein wird.Dabei steht die Bedeutung ökologischer undsozial-gesellschaftlicher Aspekte sowie der Art derUnternehmensführung selbst nicht in Frage - sowohl LPs als auch GPs(Rückmeldungen auf die ESG-Umfrage 2019 von Coller Capital über dieeigenen Portfolio-GPs) nehmen die Umsetzung dieses Themas in ihreneigenen Organisationen ernst. Rund 70 Prozent beider Gruppenberichten außerdem von Maßnahmen zur Verbesserung der eigenenMitarbeiterdiversität.Über die Vielfalt hinaus sind die internen ESG-Initiativen von LPsund GPs einander ähnlich, nur die Prioritäten unterscheiden sichetwas. Zwei Drittel der LPs arbeiten daran, flexibleArbeitsbedingungen und familienfreundlicheBeschäftigungsmöglichkeiten in ihren eigenen Organisationen zufördern (verglichen mit 43 Prozent der GP-Organisationen), währenddrei Viertel der GPs sich auf ESG-Schulungen und Coaching für ihreMitarbeiter konzentrieren (verglichen mit 43 Prozent derLP-Organisationen).Der längerfristige AusblickDie 30. Ausgabe des Barometers untersuchte außerdem daslangfristige Interesse der Investoren an alternativen Anlagen. Dabeiwaren keine Anzeichen für ein Abflauen des Interesses erkennbar. Mehrals die Hälfte der LPs erwartet, dass sie in zehn Jahren mehr als einFünftel ihres Gesamtvermögens in alternative Anlagen investierenwerden. Außerdem erwarten die LPs, dass der Anteil von Private Equityan der gesamten Vermögensallokation zunehmen wird: 43 Prozent derLimited Partner gehen davon aus, dass sie in den nächsten zehn Jahrenmehr als ein Zehntel ihres Gesamtvermögens in Private Equityinvestieren werden.Eine Folge der anhaltenden Kapitalzuflüsse in diese Anlageklassedürfte eine Stärkung des "Ökosystems" der Privatmärkte sein. Fast dieHälfte der LPs ist der Ansicht, dass der Anteil von Verkäufen vonPortfoliogesellschaften an private Käufer (im Gegensatz zu Käufernauf dem öffentlichen Markt) in der Zukunft zunehmen dürfte.Der Trend zu höheren Allokationen der Investoren in Private Equityist über viele Barometer hinweg konstant geblieben. Der Nettosaldoder LPs, die einen Anstieg ihrer Anlagen in diesem Bereich planen(gegenüber denen, die eine Verminderung planen), ist von rund 7Prozent der LPs im Jahr 2010 auf 30 Prozent im Jahr 2019 gestiegen.Ähnliches gilt für alternative Asset-Allokationen im Allgemeinen; nurAnlagen in Hedgefonds widersetzen sich diesem Trend. Seit 2014 gibtes einen negativen Saldo bei den Absichten der Anleger in Bezug aufAllokationen für Hedgefonds.Der Grund für die weiter steigende Investorennachfrage nachPrivate Equity ist klar. Während es seit der globalen Finanzkriseverhältnismäßig wenigen LPs gelungen ist, langfristigeNettojahresrenditen von mindestens 16 Prozent zu erzielen, hat sichdie Beständigkeit der Renditen für die LP-Community in ihrerGesamtheit seit der Krise verbessert. Der Anteil der LPs, die überdie Laufzeit ihrer Portfolios eine jährliche Nettorendite von 11Prozent und mehr aufweisen, schwankt seit 2015 in jedem CollerBarometer zwischen 80 und 87 Prozent.Risikokapital - und RaumfahrttechnikTrotz des rasanten Anstiegs von Risikokapital- undTechnologieinvestitionen in China glauben zwei Drittel der Investorenweltweit, dass sich die USA in den nächsten fünf Jahren alsattraktiverer Markt für Risikoinvestitionen erweisen werden. Dazu istes interessant festzustellen, dass Investoren aus demasiatisch-pazifischen Raum diese Einschätzung mit ihren Kollegen inNordamerika und Europa teilen.Im Hinblick auf neue Grenzen weckt die Raumfahrttechnologieallmählich das Interesse der Investoren. Das Global Private Equity Barometer von Coller Capital ist eineeinzigartige Momentaufnahme weltweiter Trends imPrivate-Equity-Bereich. Zweimal jährlich bietet es einen Überblicküber die Pläne und Meinungen institutionellerPrivate-Equity-Investoren in Nordamerika, in Europa und imasiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Naher Osten). Das jüngste Barometer spiegelt die Einschätzungen von 112Private-Equity-Anlegern aus der ganzen Welt im Frühjahr 2019 wider. 