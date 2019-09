Verkauf abgeschlossen: Online-Shopping-Club brands4friends gehört seit dem 1. September zu Regent (FOTO)

Berlin (ots) -- Verkauf von brands4friends durch eBay zum 31. Augustabgeschlossen- Private-Equity-Unternehmen Regent, LP ist neuer Eigentümer- Geschäftsführerin Nina Pütz will Marktposition vonbrands4friends weiter stärkenKnapp zwei Monate nachdem eBay die anstehende Trennung vonbrands4friends angekündigt hat, wurde der Verkauf mit Durchlaufenaller behördlichen Genehmigungsverfahren zum 31. August 2019offiziell abgeschlossen. Neuer Eigentümer des BerlinerOnline-Shopping-Clubs ist seit dem 1. September 2019 dieInvestmentgesellschaft Regent, LP. brands4friends wird sich in derneuen Konstellation darauf konzentrieren, sein Geschäft und seineMarktposition weiter auszubauen."Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unseremneuen Eigentümer. Die Erfahrungen, die das Private-Equity-Unternehmenim Bereich Retail mitbringt, war einer der Gründe, warum wir uns fürRegent entschieden haben. Sie können uns dabei helfen, unsereMarktposition zu stärken und das Geschäft weiter auszubauen.", sagtNina Pütz, Geschäftsführerin von brands4friends.Nina Pütz wurde vor einem Jahr als Geschäftsführerin vonbrands4friends ernannt und hat seitdem den Verkauf von brands4friendsaktiv mit vorangetrieben. Zuvor hat sie bei eBay seit 2004 eineVielzahl verschiedener Teams geleitet. Zuletzt verantwortete sie alsSenior Director Soft Goods die Bereiche Fashion, Uhren & Schmuck,Beauty, Sport, Haus & Garten und Spielzeug bei eBay in Deutschland.Regent, LP ist eine global agierende Private-Equity-Firma mitHauptsitz in den USA, die sich auf die Innovation und Transformationvon Unternehmen konzentriert. Das Portfolio umfasst Unternehmen ausverschiedenen Branchen, darunter Technologie, Konsumgüter, Industriesowie Medien und Unterhaltung.brands4friends ist der führende Online-Shopping-Club für Fashionund Lifestyle in Deutschland und gehört zu denOnline-Shopping-Pionieren Deutschlands. Im September 2017 feierte dasBerliner Unternehmen 10-jähriges Jubiläum. Das einstige Start-upgehört damit zur zweiten Generation deutscher Internetunternehmennach der ersten New-Economy-Welle.Über brands4friendsbrands4friends.de ist Deutschlands führender Online-Shopping-Clubfür Fashion und Lifestyle. In exklusiven Verkaufsaktionen bietetbrands4friends neben Produkten bekannter Mode- und Lifestyle-Markenauch Kollektionen ausgewählter Newcomer-Labels. Mitglieder könnensich mehrmals täglich auf eine neue Auswahl an Artikeln von über2.500 Herstellern freuen. Das Berliner Unternehmen wurde jüngst zumMarken-Champion 2019 & Nr. 1 der Branche "Shopping-Clubs" (DIE WELT)ernannt und als "Top-Online-Shop 2019" (Focus) ausgezeichnet.Innerhalb der letzten Dekade verkaufte brands4friends über 45Millionen Artikel und versendet pro Jahr durchschnittlich 2,2Millionen Pakete an seine Kunden in Deutschland und Österreich.brands4friends.de ist seit September 2007 online und beschäftigt amStandort Berlin rund 250 Mitarbeiter. Eingetragene Geschäftsführer imHandelsregister sind Nina Pütz und Norbert Domek.Über Regent, LPhttps://www.regentlp.comPressekontakt:Mariana MulackSchröder + Schömbs PR GmbHPressesprecherin brands4friendsE-Mail: mariana@schroederschoembs.comT: 49 30/34 99 64 16Original-Content von: brands4friends, übermittelt durch news aktuell