Nach Verkauf: Neue Spitze beim Berliner Verlag

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Verkauf des Berliner Verlags mit "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier" wird die Spitze neu aufgestellt.



Michael Maier wird neuer Herausgeber der "Berliner Zeitung" und Vorsitzender der Geschäftsführung des Berliner Verlags, wie es am Freitag in einer Mitteilung auf der Webseite der "Berliner Zeitung" hieß. Er war bereits in den 1990er Jahren zeitweise Chefredakteur dieser Zeitung gewesen und danach auch Chefredakteur beim "Stern" und der "Netzeitung".

Zugleich übernimmt Margit J. Mayer die Leitung für die Bereiche Style und Zeitschriften in dem Verlag, wie es weiter hieß. Sie war unter anderem Chefredakteurin bei den deutschen Ausgaben von "Harper's Bazaar" und "ArchitecturalDigest".

Jochen Arntz und Elmar Jehn bleiben demnach Chefredakteure von "Berliner Zeitung" und "Berliner Kurier". Unlängst hatte das Berliner Unternehmerpaar Silke und Holger Friedrich den Berliner Verlag von der DuMont-Mediengruppe übernommen./rin/DP/fba