Verkauf im Burggraben-Depot von Frank Helmes – Deutschlands erfolgreichstes Value-Depot

Teil-Verkauf Goldman Sachs, d.h. Verkauf der am 14.04.20 gekauften Tranche.

Gewinn 4%

Grund des Verkaufs: Die Risiken am Makt nehmen zu aufgrund der stark zunehmenden Infektionen in den USA und auch in anderen Ländern.

Gruß

Frank Helmes

Erläuterung zur Handelsstrategie:

