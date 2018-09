Verkannte Gefahr - Gestörte Durchblutung der Mikrogefäße

Bonn (ots) - Die Bedeutung der kleinsten Gefäße und der Einflusseiner funktionierenden Mikrozirkulation auf unsere Gesundheit werdenunterschätzt. Der Zusammenhang zwischen einer gestörtenMikrozirkulation und verschiedenen Erkrankungen undBefindlichkeitsstörungen ist zwar deutlich erkennbar, wird jedoch beiDiagnostik und Therapie bislang wenig berücksichtigt. Dabei kann eineschlechte Durchblutung verantwortlich sein für zahlreiche chronischeErkrankungen. Der Ratgeber "Mikrozirkulation - Die Bedeutungkleinster Gefäße für gesunde Durchblutung" vom Bundesverband fürGesundheitsinformation und Verbraucherschutz BGV gibt Tipps zu einergefäßgesunden Lebensweise und zeigt, wie die Mikrozirkulation gezieltangeregt und dadurch der Gesundheitszustand und das Wohlbefindenverbessert werden kann.Gestörte Durchblutung kleinster GefäßeWenn Organe und Gewebe nicht bis in die allerkleinsten Gefäße gutdurchblutet sind, werden sie nicht ausreichend mit Sauerstoff und denwichtigsten Nährstoffen versorgt. Darunter leidet dieLeistungsfähigkeit des Körpers: Die Regenerationsfähigkeit nimmt ab,die Anfälligkeit für Erkrankungen hingegen zu. Gefäßerkrankungen wiedie so genannte "Schaufensterkrankheit" (periphere arterielleVerschlusskrankheit) können Folge einer mangelhaften Durchblutungsein. Symptome chronischer Stoffwechselerkrankungen wie Diabeteskönnen verstärkt werden.Gesunder Lebensstil unterstützt GefäßgesundheitUm eine gestörte Mikrozirkulation anzuregen, empfiehlt ErhardHackler, geschäftsführender Vorstand des BGV, regelmäßige körperlicheBetätigung sowie eine ausgewogene Ernährung. In vielen Fällen kann esdarüber hinaus sinnvoll sein, die Durchblutung gezielt anzuregen. BeiGefäßen größeren Durchmessers lässt sich dies durch Medikamenteregulieren, nicht jedoch bei Mikrogefäßen. Die Muskelzellen derMikrogefäße werden allein durch eine so genannte autorhythmischeErregung gesteuert. Ihre Kontraktion kann über lokale mechanischeReize angeregt werden. Genau das macht sich die PhysikalischeGefäßtherapie zunutze. Mit Hilfe eines elektromagnetischen Feldeswerden die Muskelzellen in den Gefäßwänden der Mikrogefäße zurKontraktion stimuliert, so dass mehr Blut ins Kapillargebiet gepumptwird. Viele Patienten berichten über eine Verbesserung ihresallgemeinen Gesundheitszustandes und die Steigerung von Wohlbefindenund Leistungsfähigkeit. Beobachtungsstudien bestätigen zudem, dassdie Physikalische Gefäßtherapie als ergänzende Behandlung zum Erfolgeiner schulmedizinischen Therapie beitragen kann. Dies betrifft u. a.die Therapie bei Diabetes, Wundheilungsstörungen und periphererarterieller Verschlusskrankheit. Darüber hinaus zeigen sich Erfolgein der Schmerztherapie, Verbesserungen der Schlafwerte bei Patientenmit Schlafstörungen sowie eine Unterstützung von Rehabilitations- undRegenerationsprozessen. Viele Ärzte, Heilpraktiker und Therapeutenbieten die Physikalische Gefäßtherapie als individuelleGesundheitsleistung (IGeL) in ihrer Praxis an. In Abstimmung mitHausärzten und Referenzmedizinern werden auch immer häufigerHeimanwendungen genutzt.Informativer RatgeberDie kostenlose Broschüre vom Bundesverband fürGesundheitsinformation und Verbraucherschutz BGV zeigt auf, wie manzur Verbesserung der Gefäßgesundheit beitragen kann. Ohnewissenschaftlich zu sehr ins Detail zu gehen, erklärt die Broschüredie Bedeutung einer funktionierenden Mikrozirkulation für diePrävention und effektive Behandlung vieler Erkrankungen.Bestelladresse: BGV e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn.Weiterführende Informationen auf www.bgv-mikrozirkulation.dePressekontakt:Bundesverband für Gesundheitsinformationund Verbraucherschutz - Info Gesundheit e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnGermanyFon: 0049 (0)228-30 82 1-0Fax: 0049 (0)228-30 82 1-33www.medcominternational.deOriginal-Content von: BGV - Info Gesundheit e.V., übermittelt durch news aktuell