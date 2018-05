Verkäufe dämmen Quartalsverlust bei HeidelbergCement ein

Weitere Suchergebnisse zu "HeidelbergCement":

HEIDELBERG (awp international) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat dank seiner jüngsten Verkäufe im ansonsten schwächsten Quartal seine Verluste reduziert. Das Minus nach Minderheiten habe in den ersten drei Monaten 23 Millionen Euro betragen, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Heidelberg am Tag der Hauptversammlung mit. Analysten waren von einem höheren Verlust ausgegangen. Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag 70 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten