Verkäufe bei NEL ASA

Mit einem kräftigen Tagesverlust präsentiert sich die NEL-ASA-Aktie am 18. November. Am Donnerstag begann der Handel noch unspektakulär bei 1,98 Euro und somit im Bereich der Range der jüngsten Tageskerzen – knapp an der runden Marke von 2 Euro. Doch der Wert schaffte es bislang nicht, den kurzfristigen Widerstandsbereich oberhalb der 2 Euro zu knacken.

So verließ einige Anleger die Geduld und



