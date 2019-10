Verizon profitiert von steigender Mobilfunkkundenzahl

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekommunikationskonzern Verizon hat im dritten Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen.



Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,9 Prozent auf knapp 32,9 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Die Zahl der Mobilfunkkunden stieg dabei um 601 000, hieß es. Analysten hatten mit weniger gerechnet.

Der Nettogewinn verbesserte sich um 5,4 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar. Auch beim bereinigten Ergebnis je Aktie übertraf der Telekomkonzern die Erwartungen. Verizon kommt zudem mit dem Ausbau seines Netzes nach dem neuen Mobilfunkstandard 5G voran und bietet ihn mittlerweile in Teilen von 13 Städten des Landes an. Verizon liefert sich damit einen Konkurrenzkampf mit der Telekom-Tochter T-Mobile sowie AT&T , die ihr 5G-Netz in den kommenden Monaten landesweit ausrollen wollen.

Die Prognose bekräftigte das Unternehmen. So sollen der Umsatz und das bereinigte Ergebnis je Aktie 2019 im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigen./nas/jha/