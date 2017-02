Verizon: Die Dividendenrendite ist verlockend!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Lieber Leser,

Verizon Communications hat in den zurückliegenden Wochen einige Rückschläge hinnehmen müssen. Verizon kämpft um eine Übernahme von Yahoo, die der Markt zum einen kritisch sah und zum anderen als unwahrscheinlich. Daher wurde der Kurs zuletzt recht deutlich nach unten gedrückt. Allerdings hat das jüngste Plus von 4 % wieder das 52-Wochen-Hoch in den Fokus gerückt.

Neues Hoch in Sicht

Noch ist es nicht so weit. Charttechnisch orientierte Analysten verweisen darauf, dass Verizon zunächst die runde Marke von 50 Euro überwinden muss, bevor der Ausbruch nach oben gelingen kann. Erst dann würde der Test des bisherigen 52-Wochen-Hochs folgen. Steigt Verizon darüber hinaus, ist der Weg für deutliche Kurssteigerungen wieder frei.

Immerhin sind die fundamentalen Aussichten nach Meinung anderer Analysten relativ gut. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist durch ein Gewinnwachstum in Höhe von fast 20 % wieder besser und wird auf 13 absinken. Im historischen Vergleich zur eigenen Entwicklung ist dies ein gutes Zeichen.

Die Dividende wird sich etwa verdreifachen, die Dividendenrendite beträgt demnach zumindest 4 %. Aktuell lockt daher neben einer guten charttechnischen Situation vor allem die hohe Dividendenrendite.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse