Verizon Communications Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Kurs der Aktie Verizon Communications steht am 28.02.2022, 22:20 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 54.12 USD. Der Titel wird der Branche "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Verizon Communications auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für Verizon Communications liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 Buy, 8 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Verizon Communications vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 59,86 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (54,12 USD) könnte die Aktie damit um 10,6 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Verizon Communications-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 9,82 und liegt mit 82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 55,93. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Verizon Communications auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Verizon Communications investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,9 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Diversifizierte Telekommunikationsdienste einen Mehrertrag in Höhe von 0,46 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung "Hold" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Verizon Communications kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Verizon Communications jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Verizon Communications Aktie.

Verizon Communications: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...