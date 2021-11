Verizon Communications Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Verizon Communications weist am 27.11.2021, 01:00 Uhr einen Kurs von 51.84 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Integrierte Telekommunikationsdienste" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Verizon Communications auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Verizon Communications-Aktie hat einen Wert von 64,68. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (62,2). Auch hier ist Verizon Communications weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,2), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für Verizon Communications.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Verizon Communications aktuell 4,9. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,46 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Verizon Communications bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 9,82 ist die Aktie von Verizon Communications auf Basis der heutigen Notierungen 83 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" (58,02) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

