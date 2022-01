Verizon Communications Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

An der Börse New York notiert die Aktie Verizon Communications am 13.01.2022, 14:47 Uhr, mit dem Kurs von 53.45 USD. Die Aktie der Verizon Communications wird dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Verizon Communications auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Verizon Communications-Aktie ein Durchschnitt von 54,91 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,45 USD (-2,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (52,05 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,69 Prozent Abweichung). Die Verizon Communications-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Verizon Communications erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Verizon Communications erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -6,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 12,9 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -19,58 Prozent im Branchenvergleich für Verizon Communications bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,31 Prozent im letzten Jahr. Verizon Communications lag 28 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 4,9 % ist Verizon Communications im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Telekommunikationsdienste (4,42 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,48 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

Verizon Communications kaufen, halten oder verkaufen?

