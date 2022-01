Verizon Communications Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

An der Börse New York notiert die Aktie Verizon Communications am 18.01.2022, 12:49 Uhr, mit dem Kurs von 53.28 USD. Die Aktie der Verizon Communications wird dem Segment "Integrierte Telekommunikationsdienste" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Verizon Communications entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 14 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Verizon Communications-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 8 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 59,79 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (53,28 USD) ausgehend um 12,21 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Verizon Communications von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Verizon Communications auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Verizon Communications in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (4 "Sell", 2 "Buy"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Sell" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Verizon Communications hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Verizon Communications-Aktie ein Durchschnitt von 54,86 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,28 USD (-2,88 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (52,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,3 Prozent Abweichung). Die Verizon Communications-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Verizon Communications erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

Verizon Communications kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Verizon Communications jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Verizon Communications Aktie.

Verizon Communications: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...